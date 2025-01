En pleine série contre Saint-Quentin, David Efianayi quitte Galatasaray

Mardi, David Efianayi (1,88 m, 29 ans) a été l’un des rares Stambouliotes à vivre une mauvaise soirée contre Saint-Quentin. Engoncé dans une mauvaise passe, le Floridien a tenté de profiter de la démonstration du Galatasaray lors du match aller du play-in de BCL (84-63) pour tenter de se refaire la cerise. Mais rien n’y a fait (0 point à 0/4 en 15 minutes)…

À 3,6 points de moyenne, David Efianayi n’est plus que l’ombre du joueur qu’il était l’an dernier à Petkimspor (20 points et 4,1 passes décisives). La semaine prochaine, le meneur ne sera pas du voyage à Saint-Quentin, si près de Denain, dont il a fait les beaux jours en 2021/22. Pour cause, l’ancien nordiste a changé de club ce jeudi, quittant le Galatasaray Istanbul pour Mersin, le club de Justin Cobbs. Il pourrait être remplacé par un gros CV, le nom d’Errick McCollum (vainqueur de l’EuroCup 2016 avec le… Galatasaray) circulant, par exemple, ce jeudi dans la sphère turque.