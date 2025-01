Saint-Quentin giflé d’entrée à Galatasaray

Persécuté par Karsiyaka en phase de groupes de la BCL, Saint-Quentin a de nouveau été outrageusement dominé par une équipe turque lors du match aller de son play-in de la Ligue des Champions. Dans la salle clairsemée mais néanmoins bruyante de Galatasaray, le SQBB s’est lourdement incliné (84-63) ce mardi 7 janvier.

🤔 How do you say "one-way street" in Turkish? Galatasaray take a 1-0 lead in the Play-Ins, are now one win away from Round of 16!#BasketballCL pic.twitter.com/7vXRVrjEY7

— Basketball Champions League (@BasketballCL) January 7, 2025