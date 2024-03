En souffrance à Nahariya, Arthur Rozenfeld change de club en Israël

Auteur d’un début de saison peu reluisant avec l’Ironi Nahariya en deuxième division israélienne (2,6 points, 0,4 rebond et 1 passe décisive), loin de ses anciens standards à ce niveau (9,6 points et 7,2 passes décisives en 2021/22), Arthur Rozenfeld (1,80 m, 29 ans) a pourtant été débauché par le Maccabi Haifa.

Arthur Rozenfeld, welcome to MACCABI! 💚 הרכז הישראלי-צרפתי (29, 1.83) מצטרף למכבי "נטופליי" חיפה עד לסיום העונה. ארתור התחיל את הקריירה בוילרבאן, ובעונת 2020/21 הגיע לישראל וחתם במכבי אשדוד בה קלע 9.3 נקודות ומסר 6.2 אסיסטים. >> pic.twitter.com/fKmRq6OTvw — Maccabi haifa BC (@maccabihaifa_bc) March 21, 2024

Un deal gagnant-gagnant : le club n’a pas retenu son meneur franco-israélien et le joueur, peu à son aise dans son ancienne équipe (7 points de moyenne sur ses trois premiers matchs, 0 point sur ses cinq sorties suivantes), n’a pas traîné à dire oui. Ainsi, l’enfant de l’Étoile de Chamalières a changé de crèmerie en cours de saison. Mais sa première apparition sous ses nouvelles couleurs n’a pas marqué le début d’un renouveau : en 8 minutes, il a raté son seul tir tenté et distribué 1 passe décisive. Plus important toutefois : le Maccabi Haifa, lanterne rouge de D2, a décroché sa cinquième victoire de l’année contre Ashkelon (95-79).