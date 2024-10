Encore trop vert, Paris échoue dans le final chez l’Olimpia Milan

Comme face à l’Étoile Rouge de Belgrade, Paris a mené en seconde période contre l’Olimpia Milan. Comme face aux Serbes, le club de la capitale a mené la vie dure aux Italiens. Mais comme lors de la première journée de l’EuroLeague, le club rookie doit s’incliner pour son 2e match dans la compétition européenne dans la capitale de la mode (79-74).

Ça s’est joué à rien. On continue d’apprendre, on reste solidaires. Rendez-vous dimanche pour le prochain match de Betclic Élite face à Dijon. ❤️💙🖤 pic.twitter.com/dd4TOmHeK3 — Paris Basketball (@ParisBasketball) October 11, 2024

Une domination aux points, pas à l’arrivée

L’EuroLeague est dure et ne laisse que peu de place aux approximations. Malgré une prestation d’ensemble plutôt correcte du Paris Basketball, pour son premier déplacement européen à l’Unipol Forum, il a encore manqué ce petit détail aux Parisiens pour faire basculer le match en leur faveur. Cette marge, autrefois immense en EuroCup pour les partenaires de T.J Shorts, n’est pas plus d’actualité à l’échelon supérieur. C’est logiquement tout l’inverse.

Alors finir une rencontre sur un 16-3 adverse est forcément irrémédiable quand on prétend vouloir repartir de la salle adverse en vainqueur. Devant à la pause (35-39) malgré un Nikola Mirotic de gala en début de match (15 points à 6/9 aux tirs, Paris a même continué de faire la course en tête au retour des vestiaires. Distributeur en première période, T.J. Shorts (17 points à 7/15 aux tirs, 4 rebonds et 8 passes décisives pour 1 ballon perdu) a pris ses responsabilités, transperçant la défense milanaise sur drive ou en les dégoutant de son tir à mi-distance.

Le duo Shields – Leday éteint les espoirs de victoire parisienne

Mais des leaders, Milan aussi en compte, malgré les absences sur cette rencontre de Leandro Bolmaro et Josh Nebo. Alors tour à tour, Shavon Shields (21 points, 6 rebonds, 5 passes décisives et 7 fautes provoquées) et Zach Leday (13 points) ont fait parler leurs expériences, réalisant les actions justes et inscrivant de gros tirs. Ce qui a justement manqué à Paris pour son entraîneur Tiago Splitter, dont les rotations ont pu paraître inadaptées par rapport au momentum amené par certains joueurs du banc. Au-delà de sa non-réussite dans le money-time, Paris pourra surtout regretter sa maladresse aux lancers francs (14/23), ainsi que derrière la ligne à 3-points (6/26).

Mais le temps des regrets n’a pas sa place en EuroLeague, et tant mieux quand on enchaîne les défaites. Surtout que les rencontres vont se succéder pour le Paris Basketball, avec la réception du champion en titre mardi 15 octobre, le Panathinaïkos, avant entre-temps un déplacement à Dijon dimanche 13 octobre. Paris n’a pas le temps de s’ennuyer et va pouvoir continuer à apprendre en EuroLeague. En espérant bientôt le faire en gagnant.