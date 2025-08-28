Encore un record historique pour Leila Lacan en WNBA !

Mais où s’arrêtera Leila Lacan (1,80 m, 21 ans) ? La jeune française, arrivée il y a quelques semaines dans le Connecticut, ne cesse d’impressionner par sa précocité et son impact dans le collectif de Rachid Méziane, au point de décrocher un nouveau record historique de WNBA.

Leila Lacan tonight 🔥 • 22 points

• 6 assists

• 4 steals

• 9/14 FGpic.twitter.com/Z9FHnFdtPA — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) August 28, 2025

Le Sun, qui n’avait remporté que deux matchs avant son arrivée, a remporté son dixième match de la saison face à Dallas, privé en dernière minute de Paige Bueckers, avec une grande Leila Lacan. La Française, toujours blessée de manière visible à l’œil, a égalé son record de points dans la Ligue, qu’elle a établi il y a deux jours seulement, avec 22 unités, mais aussi 3 rebonds, 6 passes, et surtout 4 interceptions qui lui permettent de marquer les livres d’histoire.

Déjà meilleure intercepteuse de la Ligue en moyenne avec 2,4 ballons chipés par match, la championne de France 2025 avec Basket Landes a atteint la barre des 50 interceptions en WNBA face aux Wings. Ainsi, elle devient la meneuse la plus rapide à atteindre ce total depuis 1999.

Leïla Lacan is the fastest guard since 1999 to reach 50 career steals 🔒 pic.twitter.com/eNc2OcGE05 — Polymarket Hoops (@PolymarketHoops) August 28, 2025

Plus largement, Lacan est la joueuse la plus rapide, tout poste confondu, à intercepter 50 ballons depuis 2002. Ce nouvel accomplissement témoigne une fois de plus de ses excellentes qualités défensives, entre réactivité, intensité, et lecture de jeu. Mais elle n’est pas unidimensionnelle, et le prouve une nouvelle fois en égalant le même soir son record au scoring (22) après 20 matchs de WNBA.