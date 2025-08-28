Recherche
WNBA

Encore un record historique pour Leila Lacan en WNBA !

WNBA - Victorieuse de Dallas avec Connecticut, la meneuse française Leila Lacan a décroché un record vieux de plus de 25 ans dans la Ligue, tout en égalant son record personnel de points.
00h00
Encore un record historique pour Leila Lacan en WNBA !

Toujours blessée à l’œil, Leila Lacan a battu un record d’interceptions vieux de plus de 25 ans en WNBA.

Crédit photo : Jerome Miron-Imagn Images

Mais où s’arrêtera Leila Lacan (1,80 m, 21 ans) ? La jeune française, arrivée il y a quelques semaines dans le Connecticut, ne cesse d’impressionner par sa précocité et son impact dans le collectif de Rachid Méziane, au point de décrocher un nouveau record historique de WNBA.

Le Sun, qui n’avait remporté que deux matchs avant son arrivée, a remporté son dixième match de la saison face à Dallas, privé en dernière minute de Paige Bueckers, avec une grande Leila Lacan. La Française, toujours blessée de manière visible à l’œil, a égalé son record de points dans la Ligue, qu’elle a établi il y a deux jours seulement, avec 22 unités, mais aussi 3 rebonds, 6 passes, et surtout 4 interceptions qui lui permettent de marquer les livres d’histoire.

Déjà meilleure intercepteuse de la Ligue en moyenne avec 2,4 ballons chipés par match, la championne de France 2025 avec Basket Landes a atteint la barre des 50 interceptions en WNBA face aux Wings. Ainsi, elle devient la meneuse la plus rapide à atteindre ce total depuis 1999.

Plus largement, Lacan est la joueuse la plus rapide, tout poste confondu, à intercepter 50 ballons depuis 2002. Ce nouvel accomplissement témoigne une fois de plus de ses excellentes qualités défensives, entre réactivité, intensité, et lecture de jeu. Mais elle n’est pas unidimensionnelle, et le prouve une nouvelle fois en égalant le même soir son record au scoring (22) après 20 matchs de WNBA.

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
