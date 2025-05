Entre l’ASVEL et Chartres, un chassé-croisé pour les sœurs Elenga

Une Elenga à l’ASVEL, une à Chartres, on avait pris l’habitude cette saison ! Mais les deux sœurs vont inverser leurs tuniques l’an prochain !

Si le retour de Kekelly Elenga (1,86 m, 34 ans) au CCMBF était annoncé depuis longtemps, on pensait qu’elle revenait pour évoluer avec sa sœur cadette, Sophia Elenga (1,84 m, 29 ans). Mais non, la plus jeune des Elenga pourrait signer à l’ASVEL selon L’Echo Républicain. Ce qui représenterait une formidable promotion après avoir réellement découvert la Wonderligue sur le tard (4,1 points à 31% et 3,6 rebonds).

PROFIL JOUEUR Sophia ELENGA Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 184 cm Âge: 29 ans (01/06/1995) Nationalités: Stats 2024-2025 / La Boulangère Wonderligue PTS 4,1 #104 REB 3,6 #52 PD 1,1 #89

À Lyon, elle pourra marcher sur les traces de son aînée, en essayant de plus s’y épanouir que Kekelly qui y a vécu une salle saison (3,8 points à 35% et 1,9 rebond), entre temps de jeu en berne (seulement 13 minutes de moyenne) et pépins physiques (six semaines d’absence en octobre et grave blessure à la cheville en mars). « Je n’étais pas épanouie à l’ASVEL », confie-t-elle à L’Écho Républicain. « Il y a eu des choix qui n’allaient pas en ma faveur, notamment au niveau du temps de jeu. Franchement, je n’ai pas de honte à le dire, je n’étais pas loin de la dépression. »

La Picarde a donc fait le choix du cœur avec ce retour à Chartres, où elle a évolué entre 2019 et 2021, vivant ses deux meilleures saisons en carrière (14,9 points de moyenne en LF2). « J’avais toujours dit que je reviendrais ici. C’est chez moi, et je voulais à tout prix revenir à la maison. J’ai juste envie de retrouver mes couleurs. Je suis tellement pressée de retrouver Chartres, mon club, mon président, ma ville. J’ai même acheté un appartement ici ! Ce club est mon club. »