Désillusion pour les Bleues, éliminées en quart de leur premier rendez-vous de l’année

Cet après-midi, à 16h30, l’Equipe de France Féminine de Basket 3×3 jouait son quart de finale du circuit international Women’s Series à Springfield. Les joueuses de Yann Julien se sont inclinées 12 à 17 face à l’équipe locale.

Après deux victoires inaugurales mardi, Anna Ngo Ndjock et ses 7 points n’ont pas suffi à la France. De fait, les tricolores ont été beaucoup trop maladroites, shootant notamment à 3/15 derrière la ligne majorée. Comme si l’adresse ne suffisait pas, elles ont été indisciplinées, avec 8 fautes commises, qui ont donné 6 lancers, tous convertis.

Prochaine étape à Marseille

La première étape du sprint final vers Paris 2024 s’arrête donc un peu plus tôt que prévu, sans que cela ne soit infamant. Pour cause, cette équipe de Springfield était composée d’une double All-Star WNBA (Dearica Hamby), d’une championne olympique en titre (Allisha Gray) et de deux championnes du monde (Cameron Brink et Linnae Harper), tombeuses des Bleues en finale en juin dernier à Vienne. L’équipe de France va maintenant avoir plus d’un mois pour préparer son prochain rendez-vous, programmé les 29 et 30 mai à Marseille. Une étape phocéenne remportée par les tricolores l’an dernier. 3×3