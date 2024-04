L’équipe de France féminine de basket 3×3 a bien figuré pendant la première étape du circuit international FIBA 3×3 Women’s Series à Springfield, aux États-Unis. Dans l’écrin du Hall of Fame, les Françaises comptabilisent deux victoires pour une défaite. Un bilan suffisant pour voir les quarts de finale et ainsi entamer de la meilleure façon possible leur dernière ligne droite avant Paris 2024.

L’expérimenté quatuor français, vice-champion du monde en titre, a maîtrisé les jeunes allemandes de Fribourg (17-12) en ouverture. Le sélectionneur Yann Julien a pu compter sur une très bonne Hortense Limouzin (10 points). Par la suite, les Bleues se sont inclinées contre les États-Unis, malgré une belle prestation défensive (11-15). Les coéquipières de Anna Ngo Ndjock (10 points) ont de tout de même fini par assurer la qualification en battant Calgary en clôture de la journée (21-16).

Hortense Limouzin, Myriam Djekoundade, Anna Ngo Ndjock et Marie-Eve Paget disputeront les quarts de finale face à Springfield (16h30). Une équipe où l’on retrouve la championne du monde en titre 3×3 Cameron Brink. D’ailleurs, elle a été draftée en WNBA en deuxième position cette année. Toutes les phases finales sont programmées dans la journée.