Erik Stevenson coupé par les Wizards, sans avoir joué, avant la fin de son contrat de dix jours

Impitoyable univers NBA… Alors qu’il pensait avoir réalisé son rêve en paraphant un contrat de dix jours avec les Washington Wizards en début de semaine, Erik Stevenson n’est même pas allé au bout de son engagement, déjà coupé par la franchise de D.C.

The Washington Wizards are waiving Erik Stevenson, league sources told @hoopshype. Stevenson recently signed a 10-day contract. He’s averaged 17.1 points on 38.6% shooting from 3-point range, 4.1 rebounds, and 3.3 assists for Washington’s G League affiliate, Capital City Go-Go.

— Michael Scotto (@MikeAScotto) February 22, 2025