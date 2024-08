Après 10 semaines de compétition, l’Open de France Superleague 3×3 FFBB 2023 a posé ses valises à Rouen au Kindarena, antre du Rouen Métropole Basket en Pro B. Les 32 meilleures équipes de la saison se battent pour remporter la Superleague 2024 et succéder à Team Versailles et Tchaff Rueil. Leader au ranking 2024 et auteur de 3 victoires sur le circuit cette saison, Ermont 3×3 n’a pas flanché lors la phase de poule en venant à bout de Nantes Big West (21-9), SW Charbon (21-15) et Caen Goo (14-17). Une satisfaction pour le coach de l’équipe Olivier Marvillet : « Nous avions une poule plutôt accessible. Cependant, nous n’avons pas sous-estimé nos adversaires et nous nous sommes mis au niveau pour éviter les mauvaises surprises. Nous sommes vraiment satisfaits sur l’aspect défensif où nous avons pu bien nous mettre en place. Cependant, nous avons encore du déchet technique et nous nous devons de le gommer lors des phases finales demain. » En quart de finale, la bande d’Hervé Jean-Pierre, renforcée par Landing Sané – pensionnaire de l’Elan Béarnais en Pro B cette saison avec qui il a tourné à 7,1 points et 2,8 rebonds pour 18 minutes de jeu en moyenne – sera opposée à Pau 3×3, un adversaire qui devrait être à sa portée.

Autre équipe pouvant prétendre à la couronne, 3×3 Paris. L’équipe emmenée par le médaillé olympique Jules Rambaut, Hugo Suhard, Alexandre Aygalenq et Matteo Cauwet n’a pas fait de détail et a terminé toutes ses rencontres en atteignant 21 points malgré une petite frayeur contre la formation de Nantes ATC d’un certain Dominique Gentil (19-21). « Nous avons fait le nécessaire pour finir premiers du groupe », a déclaré Hugo Suhard. « Cependant, nous n’avons pas été transcendants mais nous sommes restés sérieux et appliqués malgré tout. » En quarts, 3×3 Paris sera opposé au vainqueur de l’Open de France 2022, Bordeaux Ballistik qui s’est incliné d’un souffle contre Luçon (19-21) qui a terminé à la première place de la poule B.

Les Lilleuses et Nantes ATC au rendez-vous des quarts

Leader incontesté de la Superleague 3×3 féminine avec 6 victoire sur le circuit cette saison, Les Lilleuses sont arrivées à Rouen avec la ferme ambition d’inscrit leur nom au palmarès de la Superleague 3×3. En phase de poule, l’équipe de Constance Ecrepont, Mary-Katherine Wandji, Sidonie François et Ludivine Marie a parfaitement réussi son entrée en lice avec deux victoires face à AM 3×3 Sud (13-10) et Bezons 3×3 (14-10). « L’objectif a été atteint en terminant à la première place de cette poule », avouait Constance Ecrepont. « Nous avons été en place défensivement tandis qu’en attaque cela a été plus compliqué. Nous sommes habituées à mettre plus de points et nous comptons rectifier ça pour la phase finale. Nous sommes présentes pour remporter cet Open de France. Cependant, nous allons prendre les matchs les uns après les autres sans se précipiter. » En quarts, les Nordistes seront opposées une nouvelle fois à Pantine BPT, une formation qu’elles ont souvent rencontré cette saison en demi-finale de plusieurs étapes.

Autre formation en forme, Hoop Family Lyon. L’équipe de Lola Bart, Lea Delaplace, Maëlys Martinet et Sirine Mehadji a terminé à la 2e place au ranking 2024 après 18 étapes et compte bien contrecarrer les plans des Lilleuses malgré une entrée en lice en demi-teinte avec une défaite contre la formation espagnole 3G RVB 3×3 (13-22). En quarts de finale Hoop Family Lyon retrouvera le Nantes ATC d’Arzhélenn Chavoutier et Diankeba Guirassy qui a terminé à la première place de la poule D.

À Rouen,