Erreur de la table de marque à Poitiers : Lille a été crédité de trois points imaginaires !

Un scénario ubuesque s’est produit au cours de la rencontre de la 28e journée de Pro B entre le Poitiers Basket 86 et le Lille Métropole Basket, ce vendredi 5 avril. De manière presque mystique, le LMB a été crédité de trois points supplémentaires, vraisemblablement au cours du premier quart-temps. « Le score est passé de 4-9 à 4-12 sans qu’il n’y ait d’action le justifiant et dans la foulée, Marcos Suka-Umu a inscrit un primé, réel cette fois-ci, reléguant les Poitevins à onze longueurs (4-15, 6e) », raconte le quotidien La Nouvelle République dans son édition du jour, jugeant cette « défaite irrationnelle ».

« Je ne sais pas pourquoi il n’y a pas eu de modification au score »

Les officiels de la table de marque (OTM) ont-ils commis une erreur d’appréciation, en pensant que le tir longue distance de l’ailier lillois Christian Eyenga était rentré, alors qu’une faute, ligne de fond, avait été sifflée à Luka Rupnik ? S’agit-il d’une autre situation ? En ce samedi matin, la Fédération Française de Basketball (FFBB) – chargée de la désignation et de la supervision des officiels – n’a souhaité commenter la situation.

Rapidement alertés par cet imbroglio, la commissaire Aurore Fizailne, ainsi que les trois officiels (Jules Gaduel, Frédérick Pierre et Mathieu Thierry), ont profité de la mi-temps pour visionner la vidéo, sans toutefois trouver de réponses à leurs questions. « Je ne sais pas pourquoi il n’y a pas eu de modification au score », s’interroge le coach poitevin Andy Thornton-Jones à notre micro, en ce samedi matin.

« C’est plus facile à accepter lorsque les instances reconnaissent les erreurs [d’appréciation] » Andy Thornton-Jones, l’entraîneur du Poitiers Basket 86

Cet aléa malheureux aurait pu n’avoir aucune incidence, presque passé sous silence mais voilà que le LMB, un concurrent direct dans la course aux playoffs pour les Poitevins, s’est imposé en prolongation (91-96, a.p.). Sixième de Pro B (15 victoires – 14 défaites), le PB 86 a toutefois réussi à conserver le point-average grâce à sa victoire au match aller (+12, 68-56), en décembre dernier.

Pas de réclamation de la part du PB 86

Malgré un tel scénario, Poitiers – selon nos informations – n’a pas déposé de réclamation auprès des officiels. Le coach du PB 86, après cette « situation étrange », préfère rester fair-play. « L’erreur fait partie du basket, cela est valable pour l’ensemble des acteurs de la partie », explique Andy Thornton-Jones. « Je pense que c’est plus facile à accepter lorsque les instances reconnaissent les erreurs [d’appréciation] – à l’image de ce qui se passe régulièrement en NBA – et lorsqu’il y a un respect mutuel de la part de tout le monde. » Le technicien poitevin ne souhaite pas non plus se « cacher derrière ce fait de jeu pour expliquer cette courte défaite », la deuxième de suite en prolongation après Boulazac la semaine dernière (83-74 a.p.).

Quoi qu’il en soit ce fait de jeu n’est pas sans rappeler l’incident du match de Basketball Champions League entre Cholet Basket et le VEF Riga, le 25 octobre dernier. Le commissaire de la rencontre, Goran Radonjić, avait alors pu éviter une pareille situation. Saint-Éloi en a fait l’amère expérience…