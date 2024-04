La lutte pour le maintien se resserre : Angers l’emporte contre Denain, Fos repasse devant Évreux

La 28e journée de Pro B n’est pas encore terminée mais cette soirée du vendredi 5 avril offre un tableau encore plus serré dans la course pour le maintien. À six journées de la fin du championnat, deux victoires séparent seulement les quatre dernières formations au classement.

Le record en carrière de Shawn Tanner porte Angers

En effet, les deux équipes relégables à l’entame de cette 28e journée, Angers et Fos Provence, l’ont emporté ce vendredi. Alors que l’Étoile d’Angers semblait avoir manqué plusieurs occasions de se rapprocher de la zone de flottaison ces dernières semaines, l’équipe d’Ali Bouziane n’est qu’à une seule victoire de s’extraire de la zone rouge après sa victoire contre Denain (82-71). Portés par un bon Brandon Averette en première période (12 points à la MT, 17 au final), les Angevins ont surtout pu compter sur le record en carrière de Shawn Tanner (28 points à 12/19 aux tirs) ! Dans un dernier quart-temps sous tension (63-60, 34′), les sociétaires de Jean-Bouin ont finalement réussi à faire la différence dans les cinq dernières minutes.

Pour Fos-sur-Mer aussi, la tendance était également au bal des occasions manquées ces derniers temps, avec quatre dernières rencontres perdues avec un écart moyen de 3,25 points. Après avoir échoué de peu à chaque fois face à des équipes du top 8, les joueurs de Rémi Giuitta ont mis fin à cette mauvaise série à Marseille contre Rouen (83-70). Avec un Robert Turner III une nouvelle fois très bon (25 points et 6 passes décisives), les Fosséens ont dominé l’intégralité d’une partie où ils auront mené jusqu’à +22 (50-28 en début de 3e quart-temps). Incapable de provoquer des fautes (8/13 aux LFs) à l’exception de Clarence Nadolny (6 fautes provoquées), le RMB a également été impuissant de loin (6/26 à 3-points).

Saint-Chamond regarde vers le top 8, Évreux mangé par le duo antibois Boyer/Gavrilovic

Cette victoire fosséenne fait ainsi rebasculer Évreux dans la zone de relégation, car l’ALM n’a pas connu la même réussite face à Antibes (76-96). Pourtant dans le coup à la mi-temps (45-47), les joueurs de Marc Namura ont complètement plongé après la reprise, coulés par les Antibois Mathieu Boyer et Strahinja Gavrilovic. Avec 29 points et 20 rebonds en cumulés, le duo d’intérieurs a mis au supplice la pâle raquette ébroïcienne. L’arrivée attendue de son ancienne idole Jeremiah Wood ne sera pas de trop pour les Normands dans ce sprint final pour le maintien.

Une perspective que ne devrait plus jouer Saint-Chamond, vainqueur dans le derby à Aix-Maurienne (88-93). Malgré les 35 points du meneur savoyard K.J. Jackson, le SCBVG a trouvé les moyens de résister au retour de l’AMSB dans le dernier quart-temps. En insistant fortement à 3-points (12/35), les joueurs de Maxime Nelaton rejoignent un groupe de quatre équipes à 13 victoires (de la 8e à la 11e place), avec Antibes (12e) juste derrière à 12 victoires.

Une course pour le top 8 également très serrée après la victoire de Lille à Poitiers (91-95, a.p.). Comme face à Boulazac le week-end dernier, le PB86 a dû s’incliner en prolongation. Ce n’est pas faute d’avoir eu l’occasion de s’imposer avant, notamment en reprenant le momentum de la partie en passant un 13-0 dans le dernier quart-temps (78-75, 38′). La soirée de l’intérieur lillois Marcus Santos-Silva (25 points et 11 rebonds) illustre le fait que le LMB a beaucoup insisté dans la peinture à Saint-Eloi. Avec cette victoire en terre poitevine, Lille (7e) se situe juste derrière son adversaire du soir (6e).

Tray Buchanan sauve La Rochelle, l’Élan Béarnais sort du top 8

Si les bouleversements sont légion dans le classement de Pro B, cela n’est clairement pas le cas en son sommet cette saison. C’est avec un dernier quart-temps de folie de son meneur Tray Buchanan (23 points en QT4, 31 au final) que La Rochelle a pu l’emporter chez l’Alliance Sport Alsace (69-75). Face à une équipe alsacienne moins adroite qu’à Antibes (6/23 à 3-points) mais appliquée (8 ballons perdus), le Stade Rochelais a terminé la partie sur une série de 15 points à 4 pour l’emporter.

Enfin, la JA Vichy a infligé à l’Élan Béarnais sa 4e défaite consécutive (93-82). Avec une marque comme toujours très bien répartie, le club thermal a dominé l’ensemble de la partie (75-55, 30′). L’addition aurait pu être encore plus lourde pour les Palois si les Vichyssois n’avaient pas été maladroits aux lancers francs (24/39). Avec ce 6e revers en sept matchs, les joueurs d’Eric Bartecheky sortent pour la première fois du top 8 (9e) depuis un long moment.