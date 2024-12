Et de cinq pour les Atlanta Hawks de Risacher !

Les Atlanta Hawks, portés par un collectif efficace et un Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) toujours solide, ont enchaîné une cinquième victoire consécutive en battant les Milwaukee Bucks sur leur parquet (119-104). Ce succès place Atlanta dans le top 6 de la Conférence Est, en position de qualification directe pour les playoffs.

Une contribution régulière pour Risacher

Le Français Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) continue de justifier son statut de n°1 de la Draft NBA. Solidement installé dans le cinq majeur des Hawks, il a inscrit 12 points à 5/12 aux tirs, dont 2/4 à 3-points, tout en captant 5 rebonds en 19 minutes. Il s’agit de son cinquième match consécutif à plus de dix points, un signe de sa constance dans une équipe en pleine ascension. Même avec un temps de jeu limité, Risacher s’est montré précieux dans la circulation de balle et en défense.

5ème victoire consécutive pour les @ATLHawks de Zaccharie Risacher ! 12 POINTS

5 REBONDS pic.twitter.com/JTt6ROcKTW — NBA France (@NBAFRANCE) December 5, 2024

Un apport collectif



Atlanta a dominé les Bucks dans plusieurs domaines clés, notamment en transition (30-12 sur les points en contre-attaque) et dans la peinture (64-34). Avec Jalen Johnson en tête d’affiche (23 points, 13 rebonds), De’Andre Hunter (20 points) et Trae Young (17 points, 6 passes), les Hawks ont construit une avance de 20 points qu’ils n’ont jamais laissée filer. L’équipe a également montré sa supériorité aux rebonds, avec un Clint Capela dominant (17 prises), et une adresse impeccable aux lancers francs (20/22).

Une série qui relance Atlanta

Avec cette cinquième victoire de suite, les Hawks passent leur bilan à 12-11 et dépassent les Bucks (11-10) au classement de la Conférence Est. Cette série victorieuse témoigne de la montée en puissance d’une équipe où chacun joue son rôle, à l’image du banc d’Atlanta, qui a surclassé celui de Milwaukee (50 à 31 points).

Les Hawks accueillent les Los Angeles Lakers ce vendredi, une nouvelle occasion pour Risacher et ses coéquipiers de confirmer leur dynamique et de s’affirmer comme une force majeure à l’Est. Avec un Zaccharie Risacher de plus en plus à l’aise, Atlanta semble bien parti pour se frayer un chemin vers les playoffs.