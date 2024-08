Evan Fournier à propos de Vincent Collet : « Ça fait deux matchs qu’il nous sort des masterclass ! »

Evan, pouvez-vous décrire vos émotions pour cette deuxième qualification d’affilée en finale olympique ?

Quand Zay (Cordinier) met son dernier lancer, c’est la libération. Parce qu’on revient de loin ! Ça fait vraiment du bien au moral. Je suis fier de pouvoir donner ça à mes amis et ma famille, aux Français qui nous ont soutenu. À ceux qui nous ont vraiment soutenu, pas ceux qui retournent leur veste. Je suis content, je suis fier, c’est tout.

Parlez-nous du cœur de cette équipe…



Ce groupe est né en 2019 et c’était notre marque de fabrique. Le nombre de gros matchs qu’on a fait avec cette équipe, je ne les compte même plus. Celui-là était super dur : les Allemands sont très forts, champions du monde en titre. Ils sont plein de confiance, ils nous ont mis une branlée en poule. Depuis notre arrivée à Paris, il s’est passé quelque chose et on a porté nos couilles. Ce qui est important, c’est que je pense que l’année dernière a été une erreur. C’était une erreur ! On s’est gouré, il y a eu des choses qui n’ont pas marché. De la part de tout le monde. Là, le fait de répondre, c’est la preuve que ce qu’on disait n’était pas de la merde.

Quel rôle a tenu Vincent Collet dans cette nouvelle victoire ?

Prépondérant. C’est notre coach ! Vincent, ça fait deux matchs qu’il nous fait des masterclass. C’est tout.

L’ambiance était-elle à la hauteur de ce que vous attendiez ?

Clairement. Je veux quand même faire un petit shoot-out au COJO qui nous laisse des places bien libres en catégorie A. C’est honteux. Mais les Français en tribune ont fait un taf exceptionnel. Merci à eux. À la fin, on était tellement dans l’euphorie qu’on voulait kiffer avec les fans. Malheureusement, à Lille, ça ne s’est pas très bien passé. À Tokyo, on n’a pas pu kiffer parce qu’ils n’étaient pas là. À l’EuroBasket 2015, on n’a pas pu kiffer parce qu’on s’est fait taper en demi. Là, c’était le kif de chanter avec eux !

Propos recueillis à Paris,