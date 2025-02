Evan Fournier sceptique sur une NBA en Europe : « La culture est plus forte que l’argent »

Mercredi 5 février, Evan Fournier (1,98 m, 32 ans) a retrouvé Paris sous les couleurs de l’Olympiakos, participant à la victoire des siens (90-73) en EuroLeague. Avec 18 points inscrits, l’arrière français a montré qu’il reste un joueur de très haut niveau. Interrogé par L’Équipe et Le Figaro, l’international français a livré son avis sur le projet d’implantation d’une ligue NBA en Europe.

« La culture est plus forte que l’argent »

Interrogé par les journalistes sur place, Evan Fournier a réfléchi à haute-voix concernant cette ambition américaine. « Que voulez-vous que je dise… Je ne sais pas. La NBA a un pouvoir énorme, c’est l’une des plus grosses marques au monde, mais tu ne peux pas lutter face à l’amour que les Européens ont pour l’Olympiakos, le Pana, le Fener… Ça veut dire quelque chose pour eux, c’est plus qu’un club », a-t-il déclaré.

Selon lui, la NBA pourrait sous-estimer l’importance culturelle du basket en Europe. « Je pense qu’il y a une erreur de calcul de la NBA par rapport à cela. Tu ne peux pas arriver et faire un club à Manchester City, les Anglais s’en fichent du basket. Pour moi, la culture est plus forte que l’argent », a-t-il poursuivi, soulignant l’ancrage historique et affectif des clubs européens.

Une NBA européenne, un projet séduisant mais sans âme ?

Toutefois, l’ancien joueur des Knicks n’exclut pas que la NBA parvienne à mettre sur pied un projet attractif : « Les Américains ont un tel savoir-faire sur le business qu’ils monteront sûrement quelque chose de très beau et très cohérent. Mais je pense que ça aura moins de cœur. »

Ces propos résonnent comme un avertissement pour la ligue nord-américaine : séduire les fans européens ne se fera pas uniquement avec des moyens financiers et une image de marque. Le défi sera de proposer une alternative crédible et respectueuse des traditions locales.