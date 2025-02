Paris coule face à l’Olympiakos : « Une entame catastrophique » regrette Bandja Sy

L’Adidas Arena n’aura pas suffi pour porter Paris face à l’un des cadors de l’EuroLeague. Face à un Olympiakos en pleine maîtrise, emmené par un Sasha Vezenkov incandescent en début de match (17 points dans le premier quart-temps), les joueurs de Tiago Splitter ont subi la loi des Grecs dès les premières minutes. « Ce qui a manqué ? Le premier quart-temps, une entame de match complètement… catastrophique », a lâché Bandja Sy (2,04 m, 34 ans) après la rencontre au micro de Christophe Remise du Figaro.

Une entame ratée, un Paris trop vite distancé

Menés 30-15 après dix minutes de jeu, les Parisiens ont tenté de réagir mais se sont heurtés à une formation grecque trop bien organisée. « C’est compliqué de gérer un match quand on commence comme ça, offensivement et défensivement surtout… On est revenus à -6 mais on n’a pas su dépasser cette barrière », analyse l’intérieur parisien.

Le coach Tiago Splitter, lui, pointe l’écart trop important creusé dès les premières minutes : « L’Olympiakos menait 30-15 à la fin du premier quart et on a couru après le score pendant tout le match. On a essayé différentes choses sur le plan tactique, mais on n’avait juste pas d’adresse. » Paris a peiné à rivaliser avec l’efficacité offensive grecque, notamment à longue distance (40% à trois points pour l’Olympiakos), mais aussi sur la ligne des lancers francs (24 tentés pour les visiteurs contre seulement 7 pour Paris).

Une réaction trop tardive

Malgré la frustration, Bandja Sy veut retenir la réaction d’orgueil en seconde période : « On a joué avec beaucoup plus d’agressivité, plus vite, plus de pression défensive… Bref, ce qu’on a l’habitude de faire. Mais c’est compliqué de revenir dans un match comme ça, face à une équipe de ce niveau. »

Désormais, le Paris Basketball doit vite rebondir, avec un déplacement périlleux vendredi sur le parquet de la Virtus Bologne : « Il faudra réagir. Ce sera un match compliqué à l’extérieur, face à une équipe qui a du talent aussi, un public qui pousse », prévient Sy.

Le club parisien, qui enchaîne les revers en EuroLeague, doit trouver les solutions pour exister sur la scène européenne. La leçon de mercredi soir est claire : en EuroLeague, un mauvais départ ne pardonne pas.