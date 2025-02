Comment Vitré se retrouve en poule haute avec un effectif jeune et 100% français

Sportivement dans le Top 5 NM1 ces deux dernières saisons (pour un budget moyen de NM1), Vitré est pourtant reparti sur un tout nouveau projet ‘jeunes’ à l’intersaison, composé à 100% de joueurs français. Au terme de la première phase, les résultats sont encore au rendez-vous (15 victoires, 11 défaites) malgré beaucoup de doutes en début de saison. Entretien avec l’entraîneur de l’équipe, Fabien Calvez, au commencement de la deuxième phase.

Sur le changement projet de Vitré à l’intersaison

« Quand on a commencé à parler de ce projet là, beaucoup de gens doutaient, nous regardaient de travers. Que c’était suicidaire de partir en NM1 avec autant de jeunes. Nous on y a tout le temps cru car on savait que c’était une division pour eux. Le projet est validé de ce point de vue là, et on a envie de plus en essayant de décrocher les playoffs. Ça serait une saison énorme.

On sait qu’on n’a pas l’ambition de monter en Pro B, le club n’ayant pas la structure ou le budget pour surpayer des joueurs ou d’avoir des joueurs confirmés de NM1. C’est pour ça qu’on est parti sur un nouveau projet cette saison, en prenant un virage à 90 degrés et construisant très jeune. Ça allait avec notre projet de jeu et l’exigence de la division : un championnat dense, long avec 40 matches dans la saison. »

Sur la construction de l’effectif

« Pour moi, on ne pouvait pas partir avec 8 joueurs et exister en Nationale 1. On voulait une équipe qui progresse toute la saison, donc on s’est appuyé sur un gros volume de jeunes joueurs. On a une équipe 100% française et je pense l’équipe la plus jeune du championnat. Sur 6 joueurs qui jouent vraiment, on a une moyenne de 21 ans, voir un 7e qui joue un peu moins. Derrière on a des joueurs plus expérimentés, mais un seul trentenaire (Vincent Fandelet), ce qui doit faire une moyenne d’âge autour de 24 ans.

L’intensité en défense est la base de notre projet depuis trois ans où on a toujours été dans les meilleures équipes aux points encaissés par possession. Cela demande un effectif étoffé pour pouvoir s’entraîner toute la semaine à 10-12 joueurs. Je pense que la NM1 est un championnat pour les jeunes joueurs, le cadre idéal pour leur faire confiance. En plus, on a la chance d’avoir Jordan Faligant (entraîneur assistant) qui fait un travail exceptionnel avec les joueurs depuis 3 ans. »



Sur l’alliance des projets individuels au profit du projet collectif

« Les saisons passées, on s’était aperçu que l’équipe était en place collectivement à fin décembre mais qu’ensuite on avait du mal à progresser avec des joueurs qui avaient déjà atteint leur plafond. Soit des joueurs en fin de carrière qui descendent de Pro B, ou des joueurs qui ont fait toute leur carrière en NM1 dont c’est le plafond. Cette saison, on voulait construire une équipe qui progresse toute l’année, avec des joueurs qui ont des vrais projets individuels. On leur met vraiment des moyens concrets pour progresser avec le préparateur physique notamment. Nos jeunes ont musculation tous les matins à 9h du lundi au jeudi, ont des entraîneurs individuels, collectifs, etc.

L’équipe progresse parce que les joueurs progressent individuellement. Le projet collectif passe avant tout, mais les projets individuels sont importants pour faire progresser l’équipe. Par exemple, Noa Calabre qui fait sa première saison professionnelle a du démarrer 24 ou 25 matchs titulaires sur 26 (pour 6,3 points et 3,5 passes décisives par match en 19 minutes). On lui a rapidement donné de la confiance en début de saison. Sahel Mouhri, également qui sort d’Espoirs ELITE, a de belles responsabilités (quatrième meilleur marqueur de l’équipe avec 9,3 points en 20 minutes par match). Avec l’intensité qu’on veut mettre en défense, on ne peut pas jouer 25-30 minutes dans ce projet là. Il fallait des joueurs qui acceptent ce rôle là et on a la chance d’avoir des jeunes qui bossent et qui ont envie d’aller chercher des choses. »

« C’est ma troisième saison dans la division… Franchement, pour moi ça ne fait aucun doute que c’est une des trois meilleurs meneur de NM1 ! Malheureusement il est embêté par des blessures (fracture de fatigue en pré-saison, blessure au ménisque depuis mi-décembre), mais je n’avais aucun doute en le prenant qu’on avait un joueur qui sous-performait ces dernières saisons par rapport à son niveau, en étant en rotation dans des gros effectifs. Il a répondu présent par rapport aux responsabilités qu’on lui a donné. Avec Armand à 100% sur toute la saison, on aurait eu minimum 2-3 victoires de plus. Il a un tir plus que fiable, alors que beaucoup en doutaient. Il a une blessure au genou qui traîne depuis le mois de décembre, là l’objectif est qu’il prenne le temps de se soigner et qu’il montre l’an prochain ce qu’il peut faire sur toute une saison. A 100%, c’est un joueur qui peut retourner en Pro B à court terme. »

Sur les objectifs de fin de saison et l’arrivée d’Anthony Andremont, remplaçant médical d’Armand Mensah

« L’objectif par rapport au club est déjà assuré, c’est à dire le maintien en étant qualifié directement pour la poule haute. Maintenant, on a envie d’être ambitieux et de ne pas déroger à notre projet de jeu : beaucoup d’intensité, être 12 aux entraînements, avec des responsabilités et des temps de jeu partagés. L’objectif était de remplacer Armand par un autre jeune joueur et Anthony correspondait parfaitement à ce que je cherchais. Je pense qu’il n’avait pas forcément eu de chance dans les projets où il était passé. Je pense que c’est du gagnant-gagnant. C’est un joueur intéressant, qui comprend vite les choses. Il va être capable de nous donner un bon coup de main sur la fin de saison. On va jouer libéré sans pression et essayer d’accrocher les playoffs. »