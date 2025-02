Les classements au départ de la deuxième phase de NM1 : un duel Quimper – Le Havre pour la montée, Avignon déjà en NM2 ?

Alors que la deuxième phase de Nationale 1 démarrera le vendredi 28 février, à l’issue de la trêve internationale, les classements sont forcément bousculés par le règlement (seuls les résultats directs sont conservés) et les points de pénalités infligés par la FFBB.

Puisque le SCABB Lab a déjà communiqué son refus formel d’accéder à la Pro B, on peut imaginer une lutte à distance pour la montée entre Quimper et Le Havre, puisque les équipes classées derrière semblent déjà trop loin du leader breton. Les Béliers partent avec une longueur d’avance sur le STB. En revanche, la réserve de l’union entre Saint-Chamond et Andrézieux-Bouthéon peut tout à fait imaginer aller chercher le titre de champion de France.

En dessous, Fougères, qui aurait dû prendre part à la poule haute, paye très cher ses cinq points de pénalité. Le club breton se retrouve virtuellement parmi les quatre relégables, alors que son bilan sportif est positif (14v-12d). Dans une moindre mesure, Metz affiche une situation similaire. En l’état actuel des choses, Poissy, Fougères, Metz et Avignon descendraient en Nationale 2. Avec six points de retard sur la zone de flottaison, et 14 matchs seulement à jouer, l’USAP semble même déjà virtuellement condamnée à la relégation.

Par ailleurs, la FFBB a dévoilé le calendrier de la seconde phase. Il peut être consulté ici.