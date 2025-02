Quels qualifiés pour la poule haute de Nationale 1 en deuxième phase ?

Dans la poule A, les Sables Vendée Basket sont allés chercher leur qualification en poule haute en s’imposant à Levallois (63-74) avec 18 points, 8 rebonds et 5 passes décisives de Branden Maughmer (1,91 m, 25 ans). Pendant ce temps, Rennes a sombré sur le parquet de Tarbes-Lourdes (122-77) qui s’est appuyé sur un excellent Fabien Ateba (22 points à 6/7 à 3-points) alors que Lorient a vécu une soirée tragique en s’inclinant à domicile face à Poissy et son meneur Sébastien Michineau (14 points et 10 passes décisives). Notons également la belle rencontre du Pôle France face au leader, Quimper (22V-4D), avec 17 points du U16 Nathan Soliman.

Dans la poule B, Loon-Plage (13V-13D) s’est qualifié en poule haute sur cette dernière journée, en s’imposant 74 à 64 à Feurs, avec 19 points de Paul-Lou Duwiquet. Les Nordistes terminent sixièmes et sont donc accompagnés en poule haute par LyonSO (13V-13D). Malgré une défaite au Havre (71-57) et 17 points de Adam Atamna, et la victoire de Besançon (13V-13D) à Boulogne-sur-Mer (65-72) avec 15 points et 11 rebonds de Ben Kovac, LyonSO termine devant grâce au point-average particulier.

Premiers de la poule, Le Havre fini avec 20 victoires et 6 défaites avec un Valentin Bigotte de retour depuis 3 matchs. En bas de classement, le promu Metz finit par une belle victoire à Saint-Vallier avec 21 points et 7 rebonds de Vincent Pourchot, mais les 4 points de pénalités les classent à l’avant-dernière place. Enfin, Berck Rang du Fliers a bien terminé la phase aller avec 5 victoires sur les 6 derniers matchs et une victoire de 39 points à Avignon, avec un double-double (10 points et 14 rebonds) de Guillaume Valayer.

Les résultats de la 26e journée de la poule A de NM1 :

Classement NM1 – Poule A

Pos. Equipe Points Dont pénalités MJ V D 1 Quimper 48 – 26 22 4 2 Challans 44 – 26 18 8 3 Tarbes-Lourdes 43 – 26 17 9 4 Levallois 41 – 26 15 11 5 Tours 40 – 26 14 12 6 Vitré 40 1 26 15 11 7 Sables Vendée Basket 38 – 26 12 14 8 Lorient 37 – 26 11 15 9 Rennes 37 – 26 11 15 10 Toulouse 36 2 26 12 14 11 Angers 36 – 26 10 16 12 Pays de Fougères 35 5 26 14 12 13 Poissy 32 – 26 6 20 14 Pôle France 31 – 26 5 21

Classement NM1 – Poule B