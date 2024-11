Fabien Causeur joue un bien mauvais tour au Real Madrid avec Milan

Alors qu’il affrontait le Real Madrid pour la première fois depuis son départ du club à l’intersaison, Fabien Causeur (1,96 m, 37 ans) a livré une belle prestation (9 points à 3/8 aux tirs, 5 rebonds, 2 passes décisives, 3 interceptions et 1 balle perdue pour 15 d’évaluation en 30 minutes) de qualité pour permettre à Milan de faire tomber les finalistes de l’EuroLeague 2024 (85-76). Mal partis sur la scène européenne, les Lombards signent une deuxième victoire de suite qui leur permet de se repositionner dans le ventre mou du championnat.

Face à une équipe diminuée par les blessures, la formation d’Ettore Messina a fait la course en tête après un bon départ (24-16, 10′). Le nouveau meneur Niccolo Mannion a déjà apporté (11 points à 4/5 aux tirs et 5 passes décisives en 15 minutes) alors que Nenad Dimitrijevic (1,86 m, 26 ans) a inscrit 22 points et que Zach LeDay (2,02 m, 30 ans) a également été très solide (23 d’évaluation).