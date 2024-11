Fabien Causeur, un premier match émouvant face au Real Madrid, le « club de sa vie »

Le match de ce jeudi face au Real Madrid marquera un moment spécial dans la carrière de Fabien Causeur (1,96 m, 37 ans). Après avoir passé sept années exceptionnelles dans la capitale espagnole, l’ancien joueur du club madrilène retrouve ses anciens coéquipiers avec son nouveau maillot du Milan, où il évolue désormais. Dans une interview accordée à Marca, le Breton revient sur son départ du club, ses souvenirs, et son attachement au Real Madrid.

« Le Real Madrid est le club de ma vie », déclare Fabien Causeur, le cœur toujours lourd d’émotion après son départ. À 36 ans, l’arrière français, marié à une Espagnole avec qui il a eu deux enfants, a laissé une trace indélébile dans l’histoire du club madrilène. Durant ses sept années passées à Madrid, il a remporté 14 trophées, dont des titres en EuroLeague et en Liga, devenant un pilier dans l’équipe de Pablo Laso et de Chus Mateo.

« J’ai beaucoup d’amis là-bas », explique Causeur, évoquant son attachement aux joueurs et au staff qu’il a côtoyés. « J’ai partagé de nombreux moments avec eux. Ils sont comme une famille pour moi », poursuit-il. Le sentiment d’appartenance est clair, et même si son départ était inévitable, il ne cache pas son émotion : « Je n’ai pas eu l’occasion de dire au revoir aux supporters. Mais j’ai vu les vidéos et les messages. C’était vraiment émouvant. Je suis parti avec le cœur lourd, mais j’ai pris la décision de partir au bon moment. »

STASERA OLIMPIA Vs REAL MADRID

Nikola Mirotic ha giocato nel Real Madrid quattro stagioni in EuroLeague con 1.084 punti segnati nell’arco di 97 gare giocate. Fabien Causeur ha militato nel Real Madrid per sette stagioni vincendo l’EuroLeague due volte. Ha giocato in tutto 213… pic.twitter.com/5Hk9bUvcQy — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) November 7, 2024

Fabien Causeur n’a pas caché qu’il a eu une offre pour rester à Madrid. Cependant, après une dernière saison où son temps de jeu s’est réduit, il a pris la décision de partir. « J’avais envie de jouer plus, de m’amuser et de profiter de ma carrière. J’ai gagné beaucoup de titres avec le Real, et j’étais déterminé à partir comme un champion, après avoir été un acteur clé lors de notre victoire en finale de la Liga Endesa l’année dernière », confie-t-il, même si son souhait aurait été de terminer sa carrière au Real. « C’était le scénario idéal, mais la vie est ainsi. Ils ont mes larmes quand je suis parti, ils savent que je n’avais pas envie de partir, mais c’était le moment. »

Bien que son départ ait été difficile, l’ancien joueur du STB Le Havre et de Cholet Basket ne cache pas son respect pour le club et ses valeurs. « Le Real Madrid m’a appris à comprendre ce qu’est ce club. Le plus important est l’équipe, pas l’individu. C’est une leçon que j’ai intégrée dès mon arrivée. Et c’est pour cela que je suis parti en étant fier de mon passage là-bas », souligne-t-il.

Sur le début de saison de Milan en EuroLeague : un « temps d’adaptation nécessaire«

Malgré son départ, Fabien Causeur continue de suivre de près les performances de son ancien club. « Je regarde tous les matchs du Real. Ils ont eu beaucoup de blessures et un calendrier difficile, mais je ne suis pas inquiet pour eux. Ce sont des joueurs expérimentés, avec un grand vestiaire, et ils sauront rebondir », analyse-t-il. Son regard sur Madrid reste celui d’un ancien joueur qui porte toujours une affection particulière à ce club, et même si ses liens avec Milan se renforcent, il conserve un lien émotionnel avec Madrid.

« Je n’oublierai jamais ce que le Real Madrid m’a donné. Ils m’ont permis de réaliser mes rêves. C’est là où j’ai vécu mes plus belles années en tant que joueur », conclut-il avec émotion, avant de se concentrer sur le futur avec Milan.

🇫🇷 Fabien Causeur hier soir, lors du derby 🇮🇹 🎯 18 points

💪 6 rebonds

🎁 3 passes

📊 22 PIR +/- +17 ✅ Victoire Toujours présent dans les moments importants @FCauseur1 #EuroLeague pic.twitter.com/Zco2sewgQj — EuroLeague France 🇫🇷 (@EuroLeagueFr) November 1, 2024

Si l’amour de Causeur pour Madrid est intact, son nouveau chapitre à Milan commence sur une note positive, même si les résultats en EuroLeague ne sont pas encore au rendez-vous (2 victoires et 5 défaites). « Nous avons un groupe avec beaucoup de nouveaux joueurs et le temps d’adaptation est nécessaire. Mais je suis confiant que l’équipe va grandir », assure-t-il. Mais avant tout, il a hâte de retrouver son ancien club, celui qui lui a permis de marquer l’histoire.