Face aux dos tournés des supporters de Saint-Quentin, les excuses de William Pfister et Julien Mahé

Dans les hauteurs des travées du Colisée, l’image est presque passée inaperçue mais elle était loin d’être anodine… Quand les joueurs de Saint-Quentin sont passés en dessous-d’eux pour regagner leurs vestiaires après une piteuse prestation à Chalon-sur-Saône (63-91), les 15 courageux supporters du SQBB ayant avalé 460 kilomètres pour venir assister à ce non-match leur ont tourné le dos. Un geste fort, au sein d’un club qui surfait sur une vague d’enthousiasme absolue depuis le printemps 2020 et un soutien populaire pratiquement inégalé en France. On se rappelle ainsi de l’accueil chaleureux réservé à leurs favoris par les fans axonais à Tenerife il y a trois semaines… En Espagne, la rencontre avait déjà été une souffrance pour les supporters (57-96) mais il y avait une certaine logique. Beaucoup moins ce samedi, avec une nouvelle correction et une sixième défaite en huit rencontres. De quoi pousser le capitaine William Pfister et l’entraîneur Julien Mahé à présenter leurs excuses.

William Pfister : « Au nom de l’équipe, je tenais à nous excuser auprès des supporters qui sont venus ce soir, et ceux qui nous ont regardé à la télé. Ce que l’on a fait n’est pas acceptable. Il y avait un manque d’énergie, de rage, de volonté… Les supporters qui nous ont tourné le dos après le buzzer ? Ce soir, je les comprends. J’espère que ça va nous faire réagir, tous ensemble, que chacun se rendra compte que l’on est en train de se faire. Pour l’image du club, mouiller le maillot, c’est juste ça, il faut réaliser que ça ne peut plus se passer comme ça. »

Julien Mahé : « Je tiens vraiment à m’excuser auprès des gens qui suivent le SQBB, des supporters, des dirigeants… Je m’excuse d’avoir offert un tel spectacle aux supporters qui sont venus jusqu’à Chalon pour nous voir ce soir. L’Élan Chalon a fait un très bon match, on a vu une équipe qui a joué avec l’intensité requise et une autre qui, hélas, se perd sur des chemins qui ne peuvent pas l’amener bien loin. Il va falloir que l’on trouve des solutions. […] Nos quatre débuts de quart-temps sont vraiment calamiteux, sur nos choix, sur nos défenses. On a pris l’eau à chaque fois. Le niveau d’intensité a été l’une des vraies différences. On se regarde un peu et on attend que le coéquipier fasse le truc… Il y a un manque de communication et un manque de dureté évident. Il va falloir trouver des réponses collectives car ce soir, on s’est un peu peu éparpillés. »

