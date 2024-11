Quand le SQBB est accueilli par ses supporters à… l’aéroport de Tenerife, à 3 300 kilomètres de Saint-Quentin

Les supporters de Saint-Quentin auraient tort de ne pas en profiter. Il y a moins de deux ans, leurs déplacements se résumaient aux derbys du Nord contre Denain ou Lille, voire à une virée à Antibes pour les matchs les plus exotiques. Désormais, c’est à travers toute l’Europe que le SQBB s’exporte

En plus, en ce qui concerne le tourisme, le club axonais a été plutôt gâté au tirage : deux îles rêvées pour les vacances (Tenerife et Rhodes), et une grande ville turque, Izmir. En déplacement aux Canaries, le SQBB a été accueilli de manière incroyable à l’aéroport de Tenerife : par plus de 30 supporters de Saint-Quentin, qui ont parcouru quasiment 3 500 kilomètres depuis la Picardie, afin d’espérer créer l’exploit (à 21h). Pour cause, le club le plus titré de l’histoire de la BCL (deux sacres) n’a plus perdu à domicile en Champions League depuis décembre 2021 !