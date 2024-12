Faste période pour l’ASVEL, avec enfin une première victoire à l’extérieur en EuroLeague

Ça y est, enfin, l’ASVEL la tient, sa première victoire à l’extérieur de la saison en EuroLeague ! Seule équipe encore fanny loin de ses bases sur la scène européenne, Villeurbanne y a mis fin en l’emportant sur le fil chez le Partizan Belgrade. Un dernier shoot décisif de Nando De Colo (1,95 m, 37 ans) a scellé la victoire lyonnaise en Serbie (79-82).

VICTOIRE XXL À BELGRADE ! 🔥🔥🔥 Cette équipe est décidément spéciale, premiere win de l'année à l'extérieur en Euroleague et sur le parquet du Partizan s'il vous plait ! 💪 Un grand bravo à l'ensemble des joueurs et du staff, prochaine étape : déplacement à Kaunas. Let's go !… pic.twitter.com/5y070Ygdrg — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) December 17, 2024

Et un nouveau tir décisif de Nando De Colo !

Et quelle victoire à l’extérieur pour ouvrir son compteur cette saison. Même si le Partizan Belgrade était sérieusement amoindri (avec notamment les absences de Iffe Lundberg, Brandon Davies et Frank Ntilikina), l’ASVEL a réussi à s’imposer dans l’une des arènes les plus hostiles d’Europe. Après avoir enchaîné les succès d’ampleur à la maison (Anadolu Efes, Real Madrid et Paris), l’équipe de Pierric Poupet est dans une forme ascendante, sur une série de 4 victoires toutes compétitions confondues (Limoges, Paris, Nancy et maintenant Partizan).

Une nouvelle fois portée par un bon Théo Maledon (21 pour 24 d’évaluation) et un Joffrey Lauvergne efficace pour son retour dans la salle du Partizan (17 points et 9 rebonds), l’ASVEL a notamment effectué une superbe seconde période. Et en fin de match, elle s’en est remise comme souvent à Nando De Colo (14 points à 6/12 aux tirs). Le maître à jouer rhodanien a ajouté un nouveau tir décisif à son palmarès, plantant un très long step-back à 2-points sur l’ancien Burgien Isiaha Mike pour donner deux possessions d’avance à 10 secondes de la fin du temps réglementaire (76-80, 39’48).

Nando De Colo, froid comme une lame, le tir est parfait, à la Belgrade Arena, pour aller chercher la win. COLD 🥶 pic.twitter.com/RN5pXvcVeB — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) December 17, 2024

« Mes joueurs ont eu une belle énergie et surtout un très bon état d’esprit », tenait à souligner Pierric Poupet. Avec cette première victoire de la saison à l’extérieur, l’ASVEL (15e) continue ainsi d’être dans la course pour le play-in, à égalité de bilan avec Baskonia, le Real Madrid et son adversaire du soir, le Partizan Belgrade. Seul ombre au tableau : la sortie sur blessure de Mbaye Ndiaye en cours de rencontre.