Fauthoux « timide » ou Nolan Traoré « parfois un peu trop facile » : les observations du capitaine Albicy

À lui seul, Andrew Albicy affiche plus de sélections que le reste des 11 joueurs de l’équipe de France : 104 pour lui, 88 en cumulé pour les autres… Alors qu’il a démarré avec les Bleus le 13 août 2010, le premier capitaine de l’ère Fauthoux n’avait connu que Vincent Collet comme sélectionneur jusque-là. Lui aussi a donc débarqué dans un nouveau monde lundi à Nanterre.

Interrogé par Le Figaro, le quintuple médaillé a livré ses premières observations « C’est un nouveau personnage qui arrive, de nouveaux systèmes, une nouvelle méthode, ça fait toujours du bien d’avoir une fraîcheur. Je n’ai connu que Vincent (Collet), donc ça fait un peu bizarre mais ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles têtes. Freddy ? Tu sens qu’il est encore timide, c’est vrai, c’est normal, il y a toujours l’appréhension des premiers entraînements, un nouveau statut aussi, mais pour l’instant, tout le monde est à l’écoute, très focus, ça se passe super bien. »

Timide ? Ce n’est pas vraiment l’idée que l’on se fait du technicien landais, et lui a préféré en sourire, toujours au micro du Figaro. « Je ne pense pas être timide mais il vaut mieux que je sois comme ça aujourd’hui (sourire). Pour l’instant, tout se passe bien, il n’y a pas à être différent. Et c’est aussi qu’il y a beaucoup de choses précises à dire, du coup l’attitude et le tempérament sont comme ça. Je me trouve plutôt à l’aise et tout se passe bien, mais chacun a son avis. »

Meneur historique des Bleus, Andrew Albicy a également évoqué le cas de Nolan Traoré, l’homme appelé à reprendre le flambeau au poste 1. Censé cornaquer le Saint-Quentinois, le joueur de Gran Canaria tente de lui montrer quelques ficelles du métier cette semaine. « Ce qu’il fait pour l’instant, c’est très fort, incroyable, il a beaucoup de responsabilités à Saint-Quentin et ça va nous servir pour les fenêtres et pour le futur. Pour son âge, il est très costaud, athlétique, et quand il commence à rentrer les shoots extérieurs, ça devient très dangereux pour tout le monde… […] Il est discret à l’extérieur, ce n’est pas un gros communicant mais tu sens qu’il a une confiance en lui, qu’il est à l’aise, même parfois un peu trop (rires). Surtout quand je défends sur lui, il est parfois un peu trop facile, il a déjà perdu deux ou trois ballons (rires), mais il va apprendre au fur et à mesure et il va s’endurcir. C’est normal et ce n’est pas tout le monde qui défend comme moi. C’est normal qu’il ait un peu de mal sur les premières actions mais il est tellement facile… Tu as l’impression qu’il joue déjà comme s’il avait 10 ans d’expérience. C’est déjà fou à cet âge-là. » Et a priori, au sein de la sélection chypriote, personne ne défendra comme Albicy…