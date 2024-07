Fenerbahçe ajoute Wade Baldwin IV à son armada

Le recrutement estival du Fenerbahçe démontre décidément les ambitions du club sur la scène européenne. Après sa quatrième place de l’EuroLeague, le club turc – qui a dû encaisser les départs de Nick Calathes et Georgios Papagiannis à Monaco – se renforce avec de la qualité. Après les signatures déjà annoncées de Nicolo Melli, Bonzie Colson et Devon Hall, le “Fener” s’offre un autre très gros nom de l’EuroLeague : Wade Baldwin IV (1,93 m, 28 ans). L’arrière américain, drafté en 17e position de la NBA en 2016, est un des meilleurs joueurs de la compétition européenne depuis son arrivée en 2019. Il y a déjà joué plus de 150 matchs. Avec le Maccabi Tel-Aviv, il a terminé dans le deuxième meilleur cinq majeur de l’EuroLeague ces deux dernières saisons. Il tournait à environ 17 points et 5 passes de moyenne, avec des très bons pourcentages aux tirs. Fenerbahçe s’offre donc une arme offensive de choix, qui va dynamiser son attaque.

Contrat jusqu’en 2026

Un contrat de deux ans est annoncé, pour 2024/25 et 2025/26. Dans un communiqué, le club parle d’un joueur qui va apporter « son agressivité et son athlétisme ». Afin de vivre « des saisons pleines de victoires sous les couleurs jaune-bleu foncé ». De plus, le recrutement du Fenerbahçe n’est pas encore terminé. Ils sont notamment à la recherche d’un intérieur. Mais peuvent déjà compter sur leurs quatre recrues stars, en plus de la prolongation très importante pour trois saisons de l’auteur de la prestation à 50 points, Nigel-Hayes Davis. De son côté, le Français Amine Noua a été relâché par le club après son court passage.