Nigel Hayes-Davis pour 3 ans de plus au Fenerbahçe

Le Fenerbahçe Istanbul continue l’aventure avec Nigel Hayes-Davis (2,03 m, 29 ans). Le club turc et le joueur se sont mis d’accord sur un contrat de 3 ans supplémentaires.

Passé par la NCAA, la G-League et la NBA notamment chez les Lakers, les Raptors ou encore les Kings de Sacramento, le natif de Westerville, en Ohio, a ensuite lancé sa carrière européenne au Galatasaray Istanbul avant de jouer à Kaunas ou encore Barcelone. C’est au Fenerbahçe que Nigel Hayes-Davis a posé ses valises depuis la saison 2022-2023. Auteur de deux bonnes saisons à Istanbul, il s’est encore plus affirmé durant la campagne de 2023-2024, tournant à 11,6 points, 3,8 rebonds et 1,5 passe décisive en 25 minutes, avec une pointe à 50 points.

Malgré un intérêt de franchises NBA, le poste 3/4 a préféré s’inscrire dans la durée avec le Fenerbahçe Istanbul.