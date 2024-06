Fin connaisseur de la NM1, Joel Awich pourrait découvrir la Pro B avec Aix-Maurienne

Après six saisons à rouler sa bosse dans les divisions de la FFBB (NM1 et NM2), Joel Awich (2,01 m, 31 ans) va-t-il évoluer pour la première fois en Pro B la saison prochaine ? Selon nos informations, l’ailier-fort américano-kenyan est en discussions avancées avec Aix-Maurienne.

Un routier de la NM1

Joel Awich est désormais un habitué de la NM1. Arrivé en France en 2016 après un cursus universitaire à Cal Poly Mustangs (Californie), l’intérieur s’était fait repéré après une belle saison à Montbrison en NM2. Simplement absent du territoire français pendant deux ans (de 2018 à 2020) à cause d’un problème de visa, il a produit partout où il est passé (Souffelweyersheim, Dax-Gamarde, Andrézieux-Bouthéon et Caen), comme dernièrement à Quimper (11,9 points à 48% de réussite au tir, 6 rebonds et 1 interception en 25 minutes de jeu en moyenne).

Joel Awich pourrait donc être la première recrue de la nouvelle équipe de l’entraîneur Kenny Grant. Pour le moment, l’AMSB a prolongé de nombreux comme Corentin Falcoz, Siriman Kanouté, Christopher Dauby, Gide Noel et Kamel Ammour.