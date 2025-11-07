Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Fin de mission pour Max Kouguere, retour de Nikola Knezevic à Hyères-Toulon

ELITE 2 - Max Kouguere quitte Hyères-Toulon après sa pige d'un mois. L’ailier centrafricain laisse sa place à Nikola Knezevic, de retour pour le déplacement à Vichy.
|
00h00
Résumé
Écouter
Fin de mission pour Max Kouguere, retour de Nikola Knezevic à Hyères-Toulon

Fin de mission pour Max Kouguere au HTV

Crédit photo : Sébastien Grasset

Arrivé en renfort début octobre à Hyères-Toulon pour compenser l’absence de Nikola KnezevicMax Kouguere a terminé sa pige dans le sud de la France. Le club varois a salué le professionnalisme et l’état d’esprit du joueur durant ces dernières semaines.

Un intérim pour Max Kouguere

Vu le temps de 5 matchs sous les ordres de Stéphane Dumas, il a compilé 1,2 point et 1,6 rebond pour 0,8 d’évaluation en 11 minutes de temps de jeu. Avec lui le HTV s’est incliné à 4 reprises mais reste sur un dernier succès contre Aix-Maurienne (94-81) le 31 octobre.

PROFIL JOUEUR
Max KOUGUERE
Poste(s): Ailier
Taille: 198 cm
Âge: 38 ans (12/03/1987)

Nationalités:

logo caf.jpg
logo congo.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
1,2
#218
REB
1,6
#186
PD
0
#224

Le retour attendu de Nikola Knezevic

Bonne nouvelle pour Hyères-Toulon : Nikola Knezevic effectue son retour à la compétition. L’ailier, absent ces dernières semaines suite à une déchirure aux quadriceps, sera bien présent pour le difficile déplacement à Vichy de ce vendredi soir pour la 10e journée d’ELITE 2. Son retour devrait permettre à la formation varoise de retrouver davantage de stabilité dans le jeu, lui qui apportait 4 points, 0,5 rebond et 0,5 passe pour 3 d’évaluation en 12 minutes sur 2 matchs en ce début de saison.

Avec ce retour, le HTV espère relancer une dynamique positive. Entre-deux ce soir à 20h30 au Palais des Sports Pierre Coulon entre Vichy, 3e au classement (7 victoires et 2 défaites) et Hyères-Toulon, 17e (3 victoires et 6 défaites).

ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Une quatrième université en quatre ans Yohan Traoré joue désormais à Butler
NCAA
00h00Yohan Traoré lance fort sa saison NCAA à Butler, sa quatrième université
ELITE 2
00h00Antibes privé de son capitaine pour un mois
À Monaco le 30 octobre 2021, Kenneth Faried avait compilé 5 points et 4 rebonds en 9 minutes
EuroLeague
00h00Mathias Lessort encore éloigné des parquets, le Panathinaïkos devrait engager Kenneth Faried
ELITE 2
00h00Fin de mission pour Max Kouguere, retour de Nikola Knezevic à Hyères-Toulon
Timothé Luwawu-Cabarrot continue son gros début de saison avec Baskonia
EuroLeague
00h00Timothé Luwawu-Cabarrot guide Baskonia vers une troisième victoire consécutive en EuroLeague
Divine Myles a subi un choc contre le HTV
ELITE 2
00h00Divine Myles à l’arrêt : l’Alliance Sport Alsace encore frappée par la malchance
BCL
00h00L’ancien Rouennais Francis Okoro fait son retour en Grèce
Amine Noua reprend du service en Grèce, à l'Aris Salonique
EuroCup
00h00Amine Noua rebondit en Grèce
Betclic ELITE
00h00« Il y a deux ans, je galérais en NM1 ! » : Quentin Losser, la belle surprise de la JDA Dijon
EuroLeague
00h00Un Mike James toujours plus légendaire offre une victoire de haut vol à l’AS Monaco
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00NBA Europe : le patron de l’EuroLeague dénonce un projet qui « nuira au basket européen »
NBA
00h00Nikola Jokic écrase Miami avec son cinquième triple-double de la saison
Maxime Raynaud a marqué ses premiers points en saison régulière NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud et Mo Diawara marquent leurs premiers points en NBA, Ousmane Dieng retrouve du temps de jeu, Rudy Gobert et les Wolves débordés à New York
Victor Wembanyama et les Spurs ont enregistré leur deuxième défaite de la semaine, chez les Los Angeles Lakers de Luka Doncic
NBA
00h00Victor Wembanyama exclu face aux Lakers : Luka Doncic remporte le duel des prodiges
NBA
00h00Deuxième meilleur match en carrière d’Alex Sarr, qui montre toute sa panoplie dans une large défaite
Victor Wembanyama suscite l'intérêt comme aucun autre basketteur sur les réseaux sociaux
NBA
00h00L’impact phénoménal de Victor Wembanyama sur les audiences et les réseaux sociaux en ce début de saison NBA
NBA
00h00Scandale financier à Atlanta : des millions de dollars auraient été détournés !
NBA
00h00Ja Morant et Memphis, vers un point de non-retour ? La suspension du meneur relance les doutes sur son engagement et son avenir
NBA
00h00Après un début de saison décevant, Tidjane Salaün envoyé en G-League, comme trois des six rookies français
NBA
00h00La gestion « à l’européenne » des temps de jeu de Tuomas Iisalo, source de tensions à Memphis
1 / 0