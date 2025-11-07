Fin de mission pour Max Kouguere, retour de Nikola Knezevic à Hyères-Toulon

Arrivé en renfort début octobre à Hyères-Toulon pour compenser l’absence de Nikola Knezevic, Max Kouguere a terminé sa pige dans le sud de la France. Le club varois a salué le professionnalisme et l’état d’esprit du joueur durant ces dernières semaines.

Un intérim pour Max Kouguere

Vu le temps de 5 matchs sous les ordres de Stéphane Dumas, il a compilé 1,2 point et 1,6 rebond pour 0,8 d’évaluation en 11 minutes de temps de jeu. Avec lui le HTV s’est incliné à 4 reprises mais reste sur un dernier succès contre Aix-Maurienne (94-81) le 31 octobre.

PROFIL JOUEUR Max KOUGUERE Poste(s): Ailier Taille: 198 cm Âge: 38 ans (12/03/1987) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 1,2 #218 REB 1,6 #186 PD 0 #224

Le retour attendu de Nikola Knezevic

Bonne nouvelle pour Hyères-Toulon : Nikola Knezevic effectue son retour à la compétition. L’ailier, absent ces dernières semaines suite à une déchirure aux quadriceps, sera bien présent pour le difficile déplacement à Vichy de ce vendredi soir pour la 10e journée d’ELITE 2. Son retour devrait permettre à la formation varoise de retrouver davantage de stabilité dans le jeu, lui qui apportait 4 points, 0,5 rebond et 0,5 passe pour 3 d’évaluation en 12 minutes sur 2 matchs en ce début de saison.

Avec ce retour, le HTV espère relancer une dynamique positive. Entre-deux ce soir à 20h30 au Palais des Sports Pierre Coulon entre Vichy, 3e au classement (7 victoires et 2 défaites) et Hyères-Toulon, 17e (3 victoires et 6 défaites).