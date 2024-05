Fin de saison pour Iliana Rupert et Zoé Wadoux en Italie

C’est les playoffs en LegA Basket Femminile et la Virtus Bologne d’Iliana Rupert en a été sortie dès les quarts de finale.

Malgré l’avantage du terrain contre Raguse (6e), les joueuses de Pierre Vincent se sont inclinées en trois manches : 75-77 ; 59-81 ; 57-74. Ainsi, la saison est terminée pour la Virtus Bologne et Iliana Rupert.

Ancora Ragusa, sempre Ragusa 🤯 Per la seconda volta in stagione la @VirtusEirene_RG completa l'impresa! Bologna battuta in Gara 3 ed eliminata dalla corsa al titolo, come già successo in Coppa Italia, su gara secca, lo scorso gennaio 🔙#LBFLIVE pic.twitter.com/9TxFM7VGZp — Lega Basket Femminile (@legabasketfem) May 1, 2024

C’est une désillusion pour Bologne qui était classée troisième à la fin de la saison régulière. L’équipe d’Emilie-Romagne a perdu ses deux matches à domicile. Iliana Rupert a réalisé une série en dents de scie. Après une saison solide (10,4 points à 59% à 2-points et 5,7 rebonds en 24 minutes de moyenne), elle s’est manquée à la maison sur ces playoffs en terminant à chaque fois à -1 d’évaluation (3 points à 1/6 et 3 rebonds en 22 minutes lors du match aller). Toutefois, elle avait réagi lors du match 2 à Raguse. Elle avait marqué 16 points, capté 5 rebonds et distribué 3 passes. Elle n’a pas enchaîné ce mercredi 1er mai (4 points à 2/7 aux tirs, 4 rebonds, 3 passes décisives et 4 balles perdues en 31 minutes) et la Virtus Bologne sort donc prématurément des séries éliminatoires après avoir déjà manqué les playoffs d’EuroLeague.

SCONFITTA ❌

Gara 3 è di Ragusa, finisce la stagione delle ragazze. 🔢 Zandalasini 23, Dojkic 10, Cox 7, Pasa 6, Rupert 4, Peters 4, Andrè 3#AmarsiAncora pic.twitter.com/qVBgydOA8X — Virtus Segafredo Bologna (@VirtusSegafredo) May 1, 2024

Zoé Wadoux également éliminée

Défait par Schio en finale des playoffs 2023, Iliana Rupert et la Virtus Bologne n’arrivent pas à conquérir un titre qui échappe au club détenu par Massimo Zanetti. Le titre de champion d’Italie devra être ramené par Lisa Berkani puisque Zoé Wadoux a également vu son expérience à l’ASD Geas Basket, club de Sesto San Giovanni, se terminer lors d’une belle contre Campobasso ce mercredi (51-41). La shooteuse nordiste a terminé à 0/2 aux tirs, 1 rebond et 1 passe décisive en 14 minutes. Campobasso va donc retrouver Venise, premier de la saison régulière devant Schio, en demi-finales. La formation de Lisa Berkani avait elle dominé Rome 2 victoires à 0 en quarts de finale.

Pour Iliana Rupert, il faudra désormais souffler puis préparer au mieux les Jeux olympiques de Paris, pour lesquels elle sera probablement présélectionnée le 16 mai.