Les présélections françaises pour les JO seront dévoilées le 16 mai

Les sélectionneurs des équipes de France, Vincent Collet et Jean-Aimé Toupane, présenteront leur présélection pour les Jeux olympiques de Paris lors d’une conférence de presse à Paris le jeudi 16 mai à 17 heures.

Vincent Collet a d’ores et déjà fait savoir que le groupe final ne serait pas connu d’entrée. Contrairement à la préparation des Jeux olympiques 2021 et de la Coupe du monde 2023, plusieurs joueurs devraient batailler pour gagner leur place durant la préparation, qui s’annonce riche. L’équipe de France féminine aura elle moins de matches mais un programme d’entraînements beaucoup plus long.