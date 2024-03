Le programme de préparation de l’équipe de France pour les Jeux olympiques de Paris dévoilé

L’équipe de France féminine va jouer cinq matches de préparation en France pour les Jeux olympiques de Paris. Ce lundi 4 mars, la Fédération française de basketball (FFBB) a indiqué que ces cinq rencontres seraient disputées dans l’Hexagone.

Trois semaines après s’être réunies à l’INSEP pour les tests médicaux et après deux stages sur la côte Atlantique, à Anglet (64) puis La Roche-sur-Yon (85), l’équipe de France sera au Vendéspace de Mouilleron-le-Captif pour se tester à deux reprises face à la Finlande, les 29 juin et 1er juillet. La sélection de Jean-Aimé Toupane ira ensuite à Lyon et jouera le 12 juillet face à la Serbie à la LDLC Arena, avant la rencontre de l’équipe de France masculine face à l’équipe nationale serbe masculine. Après un long week-end de repos, les Bleues se rendront à Reims où elles joueront une semaine avant l’ouverture du tournoi olympique, les 19 et 21 juillet, un tournoi relevé. On y retrouvera les championnes d’Europe en titre, la Belgique, les vice-championnes du monde 2022, la Chine, ainsi que les vice-championnes olympiques 2021, le Japon.

L’équipe de France, qui ne jouera pas d’autres rencontres de préparation que celles mentionnées ci-dessus, se réunira à l’INSEP dès le 6 juin pour préparer les Jeux olympiques de Paris, qui se joueront du vendredi 26 juillet au dimanche 11 août.

Le programme des Bleues pour préparer le tournoi olympique 2024 :