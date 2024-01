Les Bleus face à l’Allemagne, au Canada, la Serbie, l’Australie et la Turquie pour préparer les JO

La Fédération française de basketball (FFBB) a mis en ligne le programme des matches de préparation de l’équipe de France masculine pour les Jeux olympiques 2024 de Paris.

Comme annoncé, les Bleus affronteront l’Allemagne, championne du monde en titre, en match aller-retour. Le match aller aura lieu à Cologne le 6 juillet avant que les deux équipes nationales ne se retrouveront à Montpellier deux jours plus tard. Avant cela, les joueurs de Vincent Collet joueront leur premier match de préparation face à la Turquie, le 3 juillet à Rouen. Après cette étape normande et la double confrontation contre l’Allemagne, les Français défieront la Serbie à la LDLC Arena de Décines le 12 juillet. Une semaine plus tard, ils retrouveront le Canada à la CO’Met d’Orléans, salle dans laquelle ils disputeront leur dernière rencontre face à l’Australie.

Après avoir affronté peu d’adversaires de top niveau mondial pour préparer la Coupe du monde 2023, l’équipe de France se confrontera cette fois à plusieurs des meilleures nationales mondiales pour préparer le tournoi olympique.

Les six matches de préparation de l’équipe de France masculine avant les Jeux olympiques de Paris :