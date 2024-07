Flo Thamba à Blois pour « poursuive sa trajectoire ascendante »

L’ADA Blois a officialisé l’arrivée de Flo Thamba (2,08 m, 25 ans) pour la saison 2024-2025. Avec la signature du pivot congolais, l’effectif blésois affiche complet pour la saison prochaine.

Ayant grandi en partie en Europe, Flo Thamba a ensuite déménagé aux États-Unis pour continuer sa formation. En 2018, il a rejoint le programme montant de Baylor et a gagné la March Madness en 2021. Diplômé en 2023, il a lancé sa carrière professionnelle en Suède. A Jamtland, il a tourné à 10,9 points et 7,5 rebonds de moyenne avant de vivre une nouvelle expérience professionnelle, cette fois au Venezuela.

L’avis de David Morabito, le coach de l’ADA Blois, sur la signature de Flo Thamba :



« Flo a fait partie d’une université des plus réputées des États Unis avec laquelle il a notamment remporté la March Madness. Il a réussi à transposer ses qualités dès sa première année en Europe avec notamment un impressionnant double double de moyenne lors des playoffs. Ses grosses qualités de rebondeur et sa présence près du cercle seront un plus dans notre jeu. »

L’avis de Julien Monclar, le GM de l’ADA Blois, sur la signature de Flo Thamba :

« Nous sommes d’accord avec Florent depuis quelques temps déjà, mais il était important d’avancer sur les modalités administratives de sa future entrée sur le territoire. C’est un joueur avec un gabarit impressionnant par la taille et l’envergure, dédié au collectif et à la culture de la gagne. Nous sommes ravis de l’accueillir pour qu’il confirme son année de rookie et poursuive sa trajectoire ascendante. »