Fortunes diverses en FIBA Europe Cup pour Cholet et Le Portel : l’un en quart de finale, l’autre éliminé

Cholet Basket continue son quasi sans-faute en FIBA Europe Cup. Ce mercredi 15 janvier, le club des Mauges a assuré sa qualification pour les quarts de finale de la compétition en s’imposant largement au Portel (60-92), éliminant par la même occasion le club stelliste.

Top 8 🤝 @CB_officiel The French 🇫🇷 side dominates with a 32-point victory to book them their ticket to the #FIBAEuropeCup Playoffs! pic.twitter.com/nSXL1LuVmU — FIBA Europe Cup (@FIBAEuropeCup) January 15, 2025

Contrat déjà rempli pour Cholet

Si Le Portel a probablement quelque peu lâché en fin de match, Cholet Basket a réalisé un match plein au Chaudron. Très adroits (11/25 à 3-points) et plus que dominateurs au rebond (39 dont 13 offensifs), les Choletais se sont rendus les choses très faciles dans le Pas-de-Calais. Les leaders ont répondu présents, à l’image des 21 points et de la forte présence de Bastien Vautier aux LFs (9/14), ou de l’énorme adresse de Stefan Smith (18 points dont 4/7 à 3-points) et Cleveland Melvin (17 points dont 5/7 à 3-points)

Après 4 matchs seulement lors de cette seconde phase de groupe (sur 6 au total), Cholet Basket est donc déjà qualifié pour l’étape suivante : « Le contrat est rempli, l’approche du match était très bonne, on a montré beaucoup de détermination », se satisfaisait Fabrice Lefrançois auprès de Ouest-France et du Courrier de l’Ouest. L’enjeu sera désormais pour Cholet de prendre la première place du groupe pour s’octroyer l’avantage du terrain : il faudra pour cela battre Bilbao et récupérer le point-average (-7). Quant au Portel, il pourra rediriger toute son attention vers la Betclic ELITE, avec notamment la rencontre à venir face à Dijon ce samedi 18 janvier.