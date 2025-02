Fournier et Fall battus par le Panathinaïkos en Coupe de Grèce

Le Panathinaïkos a mis fin à l’hégémonie de l’Olympiakos en Coupe de Grèce. Ce dimanche 16 février, dans le seul affrontement 100% EuroLeague des coupes nationales, l’institution aux couleurs vertes a enlevé le trophée des mains du club du Pirée, qui avait remporté les trois dernières éditions (dont deux contre le Pana).

Cette finale de Coupe de Grèce s’est jouée jusque dans les derniers instants. Mené à l’entame des cinq dernières minutes (71-64), le champion en titre a pourtant assené un 11-0 à l’initiative de Sasha Vezenkov (17 points et 6 rebonds) et Evan Fournier pour tenter de garder son bien (71-75). Mais les joueurs d’Ergin Ataman y sont également allés de leur série pour conclure la rencontre, terminant la partie sur un 8-0 signé du trio Sloukas – Nunn – Grant (79-75).

Au final, Evan Fournier et Moustapha Fall ont respectivement terminé 2e et 3 meilleur marqueur de leur équipe. L’arrière a inscrit 11 points à 4/13 aux tirs, tandis que son compatriote a été plus efficace avec 10 points à 5/7 aux tirs, terminant en double-double avec également 10 rebonds. Le MVP de cette Coupe de Grèce est Kostas Sloukas, qui avait remporté la compétition en 2022 avec l’Olympiakos.