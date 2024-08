Après avoir battu les Pays-Bas en demi-finales (18-17), l’équipe de France féminine de 3×3 va défier l’Espagne en finale ce dimanche à 19h05. Les Espagnoles, qui ont récemment atteint la finale olympique à Paris, ont dominé la Pologne dans la deuxième demi-finale (21-11). Sandra Ygueravide a marqué 10 points et Vega Gimeno 7.

— 3×3 FFBB (@3x3ffbb) August 25, 2024