Et soudain, Marie-Eve Paget a pris les choses en main. Malmenée par les Pays-Bas en demi-finales de la Coupe d’Europe 3×3, l’équipe de France féminine de 3×3 a pris le dessus en fin de match à Vienne pour égaliser puis virer en tête et enfin l’emporter.

Alors que son équipe était menée 14 à 11, Marie-Eve Paget (9 points à 6/7 aux tirs sur cette demi-finale) a d’abord ramené les siennes à -1 sur un gros panier à 2-points. Puis elle a été dans tous les bons coups, en défense comme en attaque, pour que son équipe s’envole au score (16-14). Et si les Pays-Bas ont repris les devants (16-17), les Bleues ont de nouveau fait la différence des deux côtés du terrain, avec un dernier panier signé… Marie-Eve Paget ! Pour sa cinquième Coupe d’Europe, la Savoyarde va disputer une troisième finale. Sa première depuis 2019.

En finale ce dimanche soir, l’équipe de France affrontera le vainqueur de l’autre demi-finale opposant l’Espagne à la Pologne.

😱 WHAT A COMEBACK! 🔥

🇫🇷 FRANCE DEFEAT THE DUTCH WITH SECONDS TO GO! 😮‍💨#3x3Europe x @3x3ffbb pic.twitter.com/mehDhj1vjv

— 3×3 Basketball |FIBA3x3 (@FIBA3x3) August 25, 2024