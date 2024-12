Francisco meilleur marqueur du Zalgiris Kaunas lors de sa plus large victoire de la saison d’EuroLeague

Dans la capitale allemande, le Zalgiris Kaunas a affiché son meilleur visage pour dominer l’ALBA Berlin (66-86) et signer une troisième victoire consécutive en EuroLeague. Les Lituaniens, dirigés par Andrea Trinchieri, se hissent à la troisième place du classement (10-6). Le meneur français Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans) a une nouvelle fois été le fer de lance de cette performance collective, inscrivant 16 points, le meilleur total de son équipe.

📣 Biggest EuroLeague win of the season for Zalgiris! pic.twitter.com/0Z0fW8fcnA — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) December 17, 2024

Francisco, moteur de l’attaque lituanienne

Après une prestation remarquée face au Real Madrid (17 points et 22 d’évaluation), Sylvain Francisco a poursuivi sur sa lancée en Allemagne. Toujours incisif, il a guidé Zalgiris dans un match marqué par une domination défensive et une grande discipline collective. Avec 16 points, dont plusieurs drives efficaces (3/6 à 2-points) et une belle adresse générale (6/13 aux tirs), Francisco a pleinement profité des failles défensives d’ALBA, la pire défense de la compétition.

Lonnie Walker (13 points, 7 rebonds et 4 passes décisives) et Brady Manek (9 points sur 3 tirs primés) ont également apporté leur pierre à l’édifice. Mais c’est bien la performance défensive de l’équipe qui a scellé le sort de la rencontre. Les Berlinois, limités à 66 points, n’ont jamais trouvé leur rythme, avec notamment l’ancien de Charleville-Mézières et Châlons-Reims Martin Hermannsson muselé (3 points en 17 minutes).

Un coup d’accélérateur décisif

Le Zalgiris a rapidement pris les devants grâce à un 12-0 en fin de premier quart-temps, porté par Francisco et Manek. Les Lituaniens ont continué sur leur lancée avec un run de 16-0 pour creuser l’écart en début de deuxième quart-temps (12-34). Malgré quelques sursauts de l’ALBA, notamment grâce à David McCormack (19 points), le Zalgiris n’a jamais relâché la pression, gardant un avantage confortable tout au long de la rencontre.

Message from the Head Coach. 🗣️ Full video: https://t.co/9yPEtCurXM pic.twitter.com/NGHPzdehbb — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) December 18, 2024

La défense comme clé de voûte

Cette victoire confirme l’identité défensive forte du Zalgiris Kaunas. Avec cinq matchs à moins de 70 points encaissés cette saison, l’équipe de Trinchieri affiche une cohésion et une intensité qui se traduisent en succès. « Quand nous sommes concentrés en défense, je pense qu’aucune équipe ne peut nous battre », a affirmé Lonnie Walker après le match.

Une dynamique positive avant les prochaines échéances

Pour Sylvain Francisco, cette victoire est aussi le reflet d’un collectif en confiance. « Toutes les équipes se concentrent beaucoup sur moi et Lonnie, mais elles oublient que tous les joueurs peuvent scorer », a souligné le meneur français. Avec cette troisième victoire consécutive, Zalgiris commence une semaine à deux matchs de la meilleure des façons.