Franck Seguela brise les barrières individuelles pour le 3×3 français. Après être devenu le premier joueur tricolore à atteindre le top 10 mondial, voilà que le natif de Dijon s’invite ni plus ni moins que sur le podium du classement mondial 3×3, avec la place de n°3.

Ainsi, Franck Seguela (2,0 m, 27 ans) accompagne désormais les Serbes Strahinja Stojacic (1er) et Dejan Majstorovic (2e). Il dépasse même l’une des icônes de la discipline, Worthy De Jong (4e), bourreau des Bleus en finale des Jeux olympiques de Paris 2024.

Une année 2024 dingue, avec l’argent aux JO

Cette 3e place au ranking mondial vient récompenser une année 2024 exceptionnelle pour Franck Seguela. Avec ses camarades de l’équipe de France Jules Rambaut, Lucas Dussoulier et Timothé Vergiat, il a décroché l’argent olympique aux JO de Paris 2024. Derrière, lui et Paris 3×3 ont réalisé une seconde partie de saison exceptionnelle, échouant aussi en finale du World Tour à Hong Kong. L’équipe de la capitale, entraînée par Karim Souchu, a également enregistré six finales de Masters sur huit possible (une seule victoire, à Lausanne).

Entièrement dédié au 3×3, l’ancien joueur de l’Élan Béarnais ou encore du Stade Rochelais continue d’écrire sa légende sur le demi-terrain. En cette année 2025, il fait partie de la Team Toulouse, à laquelle il a pris une part active dans la création.

Un français numéro 3 mondial 📈💙 Jamais dans l'histoire de la discipline un joueur français n'avait atteint de tels sommets au classement mondial individuel 👏 📊 https://t.co/MJOxcsu4f3 pic.twitter.com/ZKTEFaloXG — 3×3 FFBB (@3x3ffbb) April 21, 2025

