Frank Jackson cartonne pour son retour en Chine : 43 points d’entrée pour l’ex-Nanterrien

La terre promise de Frank Jackson, quand sa situation bat de l’aile, semble bel et bien être la Chine. Après avoir déjà rejoint l’Empire du Milieu quand Gianmarco Pozzecco ne voulait plus de lui à l’ASVEL, l’arrière américain a fait de même en cette saison 2024-2025. Et quelques jours après son départ de Nanterre, le natif de Washington ne doit pas regretter son choix. Pour son premier match avec les Jiangsu Dragons, ce dernier a réalisé l’une de ses meilleurs performances en carrière.

De retour en CBA après y avoir déjà joué une dizaine de matchs la saison dernière avec Shanxi Loongs, Frank Jackson (1,90 m, 26 ans) a réalisé une énorme prestation avec 43 points à 48% aux tirs, ainsi que 7 rebonds et 5 passes décisives. Soit sa 2e meilleure marque de points en carrière, derrière ses 45 pions plantés en G-League en mars 2023. Sauf que comme depuis le début de ses expériences hors États-Unis, cela ne permet pas à ses équipes de s’imposer, les Jiangsu Dragons s’étant inclinés 112 à 118 malgré sa grosse perf’ individuelle.