Bis repetita pour Frank Jackson, qui annonce son départ de Nanterre vers la Chine

Entre la Betclic Élite et Frank Jackson (1,90 m, 26 ans), l’idylle ne veut décidément pas durer plus de 10 matchs par saison. Comme la saison dernière lorsqu’il n’était plus désiré par Gianmarco Pozzecco à l’ASVEL, le combo guard américain va une nouvelle fois quitter son club français après deux mois de compétition, direction la Chine. C’est cette fois Nanterre 92 qui en fait les frais. Il était le quatrième meilleur marqueur (11,6 points de moyenne) de l’équipe de Philippe Da Silva, mais… l’avant-dernier à l’évaluation (5,4). La faute à des pourcentages en berne (34,5%, dont 32,6% à 3-points) et à plus de ballons perdus (1,5) que de passes décisives (0,8). Son dernier match restera une terne performance face à la Rochelle (77-98), avec 5 points à 2/8 aux tirs en 22 minutes.

Un vide à combler ?

En story sur son compte Instagram, le natif de Washington DC se montre visiblement heureux de quitter la France pour prendre l’avion vers la Chine, et d’être accueilli là-bas. Avant de publier le visuel d’annonce de sa signature aux Jiangsu Dragons, club actuellement… dernier du championnat chinois, avec 0 victoire en 10 matchs. Il y retrouvera notamment l’ancien des Metropolitans 92 Archie Goodwin, ou celui qui est rapidement passé par Cholet sans marquer les esprits James Thompson IV. Jackson va surtout retrouver un championnat connu pour ses gros salaires accordés aux joueurs étrangers. Celui qui a passé six saisons en NBA (mais en en jouant seulement quatre) avait déjà disputé 14 matchs la saison dernière avec les Shanxi Loongs, où il avait signé des statistiques similaires à celles en Betclic Élite.

Le contrat rompu avec Frank Jackson, Nanterre 92 va maintenant devoir faire sans son sixième homme. Le club francilien a préparé son départ et s’est mis en recherche d’un remplaçant. Malgré ses défauts surtout défensifs, il apportait tout de même du scoring en sortie de banc, qu’il va falloir combler. Les jeunes Milan Barbitch et Lucas Fischer seront sûrement davantage mis à contribution, tandis que Benjamin Sene et Ahmad Caver seront encore plus utilisés. Après un début de saison raté, les hommes de Philippe Da Silva étaient en train de remonter la pente, notamment depuis la relégation sur le banc de Jackson. Ils restaient sur trois succès lors des cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, avec deux défaites serrées contre l’ASVEL (109-103) et Saint-Quentin (95-102, ap. prolongations). Le club pointe actuellement à la 12e place de Betclic Élite, à égalité de bilan avec Le Portel (3 victoires pour 6 défaites).