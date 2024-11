Le braquage de Saint-Quentin, Le Mans tranquille, Dijon et Nanterre dans le dur

Voilà ce qu’on appelle un braquage ! Après avoir mené 0-2 à Nanterre, Saint-Quentin n’a repris l’avantage qu’à la 38e minute (80-81), sur un drive d’Enzo Goudou-Sinha, décisif dans le retour axonais (23 points à 7/13 et 5 passes décisives). Entre-temps, le SQBB a longtemps navigué dans des eaux troubles, un temps relégué à 16 points de retard (60-44, 25e minute). Mais quand on affronte une équipe malade, la moindre once de doute peut s’avérer décisive… Or, les Picards ont parfaitement su exploiter les faiblesses mentales de la JSF, qui jouait très gros sur cette rencontre.

Auteur d’un dernier quart-temps fantastique, Nolan Traoré (20 points à 6/15, 4 rebonds et 3 passes décisives) a été aussi clutch (le panier pour arracher la prolongation) que précieux pour initier la révolte saint-quentinoise, aux côtés de son alter-ego Goudou-Sinha et d’un Jerome Robinson record (28 points à 7/14, 5 rebonds et 2 passes décisives).

Nolan Traoré took the responsibility and sent the game to OT! 🔥 French star dropped 20 points for Saint-Quentin’s W over Nanterre. 📊 32 MIN, 20 PTS, 5/8 2FG, 1/7 3FG, 7/7 FT, 4 REB, 3 AST, 17 EFF. #Eurospects pic.twitter.com/a2sRldz1V7 — Eurospects (@Eurospects) November 2, 2024

Victorieux 105-98, les hommes de Julien Mahé se replacent ainsi à la 3e place de Betclic ÉLITE. Loin, très loin, devant des Franciliens qui s’enlisent de plus en plus dans les bas-fonds du championnat, avec un bilan parallèlement inverse. Malgré les 30 points de Desi Rodriguez, Nanterre et Philippe Da Silva vivent des heures sombres… L’après-Donnadieu est décidément semé d’embuches.

Dijon dans le dur

Pas de Williams Narace ? Pas de problème pour Le Mans Sarthe Basket ! Sans son ailier-fort camerounais, suspendu pour trois matchs par la LNB, l’équipe sarthoise n’a fait qu’une bouchée de la JDA Dijon (98-71). Guillaume Vizade a su trouver les solutions en décalant Noah Penda au poste 4 : or, du haut de ses 19 ans, l’ancien vichyssois s’est converti en parfaite plaque tournante du jeu manceau (11 points à 4/9, 9 rebonds, 6 passes décisives, 2 contres et 3 interceptions). Et à ses côtés, David DiLeo avait décidé d’enfiler le costume de super-héros, égalant son record au scoring en Betclic ÉLITE (27 points à 9/18, 4 rebonds et 4 passes décisives).

Malgré les efforts d’un ancien de la maison sarthoise, Allan Dokossi (9 points et 12 rebonds), libéré du centre de formation du MSB en 2018, Le Mans a aussi gagné ce match grâce à la bataille sous les panneaux. Impériaux aux rebonds (28-13 à la pause, 45-30 au final), les coéquipiers de Trevor Hudgins (20 points à 6/9 à 3-points) avaient pratiquement match gagné dès la mi-temps (51-33). La suite n’aura été qu’une tranquille gestion, tandis que la JDA s’enfonce dans le doute, incapable de bonifier sa victoire au buzzer à Bourg-en-Bresse d’il y a deux semaines. Surpris par le promu rochelais le week-end dernier, les hommes de Laurent Legname n’ont pas existé à Antarès et basculent du mauvais côté du classement (2v-4d).