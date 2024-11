Pas encore de frayeur pour Nanterre, victorieux chez le Stade Rochelais !

Quand la peur guette les esprits nanterriens, ces derniers ne se liquéfient pas, bien au contraire. Face au Stade Rochelais, dans un match déjà capital pour le maintien, Nanterre 92 a une nouvelle fois répondu présent, en finissant sur une dernière accélération à Gaston-Neveur (77-98).

La Rochelle prend un mur sur le finish de Nanterre

Après Le Portel et l’Élan Chalon, le club des Hauts-de-Seine a donc décroché une 3e victoire de la saison, cette fois face au Stade Rochelais. Soit trois équipes qui traînent dans les profondeurs du classement de la Betclic ELITE depuis le début de la saison, tout comme la formation de Philippe Da Silva. Si ce dernier jugeait le match de ce vendredi 15 novembre comme « un tournant », ses joueurs l’ont parfaitement géré, notamment en négociant divinement bien le dernier virage. Alors que le Stade Rochelais a sonné la révolte à l’enfourchure entre le 3e et 4e quart-temps d’un 14-4 pour revenir à un point (73-74, 34′), le club francilien a fait encore plus fort ! Mené par un grand Ahmad Caver (29 points à 10/15 aux tirs, 6 passes décisives), bien épaulé par un Benjamin Sene record (27 points dont 8/12 à 3-points, record de tirs extérieurs inscrits cette saison), les Nanterriens ont fini la partie sur un… 21-1 !

🎯 | RECORD EN CARRIÈRE pour @Benji6Sene 🔥🔥 8️⃣ paniers à trois points pour l'arrière de @Nanterre92 contre La Rochelle, son record en carrière et le record de la saison en @Betclic_ELITE !#BetclicELITE pic.twitter.com/zXJs6aqetV — DAZN France (@DAZN_FR) November 15, 2024

Une issue cruelle pour La Rochelle, qui s’est encore une fois bien battu devant une salle Gaston-Neveur à guichets fermés pour la 26e fois d’affilée. La prestation collective des Rochelais a été bonne dans l’ensemble, avec 7 joueurs à 6 points ou plus, mais les ballons perdus (21) les ont tués dans les dernières minutes. De plus, Tyler Cheese, pointé du doigt par son coach Julien Cortey en raison de son comportement lors du précédent match, n’était pas présent sur la feuille de match. Ainsi, le Stade Rochelais reste désormais englué seul à la dernière place du championnat, tandis que Nanterre se donne un peu d’air (3 victoires) pour partir un peu plus sereinement vers la trêve internationale.