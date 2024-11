L’attitude de Tyler Cheese remise en cause à La Rochelle

Battue par la JL Bourg (78-86), La Rochelle n’a toujours pas réussi à débloquer son compteur de victoire à domicile. Mais battre le finaliste de l’EuroCup n’était pas nécessairement coché sur le tableau de marche au début de saison pour le promu rochelais et le coach Julien Cortey, interrogé par Sud Ouest, a voulu retenir le positif, tout en notant quand même l’urgence comptable qui se dégagera vendredi prochain à la maison contre Nanterre. Un must-win, cette fois.

« C’est la fin du deuxième quart-temps qui nous fait mal, avec leurs 16 points en 5 minutes. On a eu un trou d’air et c’est rédhibitoire contre une équipe de ce niveau. Ce qui est appréciable ce soir (samedi 9 novembre), c’est que ce ne sont pas des problèmes d’attitude. On a eu un peu moins de lucidité, beaucoup de fatigue, mais quand on rentre avec cette envie sur le terrain, on joue bien. Il faut juste garder cette énergie, cet effort qu’on fait pour l’équipe. On va s’en servir. Chalon a gagné, Nancy a gagné, Le Portel a gagné, il faut la deuxième victoire le plus vite possible et le match de Nanterre (vendredi 16 novembre, 20 heures, à Gaston-Neveur) sera hyper important.