Le SLUC Nancy ne tend plus la joue, la JL Bourg assure à La Rochelle

Dimanche dernier, à Paris, Sylvain Lautié appuyait que « son équipe allait dans le bon sens ». Si le dernier match avant la trêve internationale, contre Limoges, permettra d’en savoir un peu sur la courbe de forme nancéienne, le SLUC Nancy a malgré tout su stopper une hémorragie de quatre défaites toutes compétitions confondues. Sévèrement secoué lors de ses trois dernières sorties en championnat (-59 au total), le club lorrain a redressé la barre à l’occasion de la réception de Gravelines-Dunkerque (80-63).

Emmené par sa paire arrière Chris Clemons – Caleb Walker (39 points), Nancy a définitivement fait rompre les Nordistes dans le 3e quart-temps (27-16), après avoir déjà tendu l’élastique avant la mi-temps (38-24, 17′). La belle adresse extérieure d’ensemble du SLUC (15/33 à 3-points avec 6 marqueurs différents) est à mettre en contraste avec la maladresse gravelinoise du soir (36% aux tirs).

Le @SLUCbasketNancy décroche une victoire précieuse ✅ 39 points pour le duo Caleb Walker – Chris Clemons 🔥#BetclicELITE pic.twitter.com/nUpDEi3nE5 — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) November 9, 2024

Le collectif bressan reste insensible aux salles adverses

Pour la JL Bourg aussi, il s’agissait de se rassurer en championnat, après l’avoir fait un peu plus tôt dans la semaine en EuroCup à Ljubljana. Très à l’aise en déplacement depuis le début de la saison (invaincu), Bourg-en-Bresse continue à l’être après sa visite à Gaston-Neveur.

Chez un promu qui commence de plus en plus à prendre la dimension de la division, l’équipe de Frédéric Fauthoux a pu compter sur l’ensemble de ses membres pour l’emporter à La Rochelle (sept joueurs à 10 points ou plus). Devant au score durant l’intégralité de la partie, la JL Bourg a su contenir le Stade Rochelais dans son ultime tentative de retour en fin de partie (78-86). Le club bressan tentera de poursuivre son hégémonie à l’extérieur (seule équipe encore invaincue loin de ses bases) chez l’Élan Chalon, lauréat du Mans lors de cette 8e journée de Betclic ELITE.