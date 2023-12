Frank Mason (Nancy) de retour pour la réception de Limoges

Betclic Elite - Le meneur de Nancy, Frank Mason III, devrait faire son retour à la compétition ce dimanche (16h30) contre Limoges après avoir été blessé à la cheville.

Touché à la cheville le 26 novembre dernier contre Nanterre, le meneur étasunien Frank Mason III devrait faire son retour à la compétition dès ce dimanche après-midi face à Limoges. S’il sera encore diminué, son retour est capital pour l’équipe de Sylvain Lautié, auteur d’un superbe début de saison (8 victoires – 6 défaites) dans un match à ne pas perdre face à un Limoges en plein doute (3 défaites en 4 matches et une suspension de 3 victoires retirées).

Le retour de Caleb Walker

Outre le retour de Frank Mason III (16,9 points et 5,3 passes décisives par match cette saison), Limoges devra se méfier de l’homme fort du moment : Shevon Thompson (16,3 points et 9.9 rebonds par match cette saison), auteur de trois matchs à plus de 30 d’évaluation sur les sept derniers matchs. Mais aussi d’un revenant : Caleb Walker. Après un remplacement médical à Gravelines-Dunkerque en début de saison, l’arrière étasunien revient en Lorraine après son probant premier passage au SLUC (deux saisons dont celle de la montée en Betclic ELITE en 2021/22).