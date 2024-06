Quand l’ancien nancéien Frank Mason s’en prend à la draft de Zaccharie Risacher : « C’est absurde qu’il soit n°1 ! »

Il fallait s’y attendre. Au sein d’une cuvée relativement faible, la sélection d’un joueur étranger, donc inconnu du grand public américain, n’a pas déchaîné les passions aux États-Unis. Il suffit d’un rapide tour d’horizon sur les différents réseaux sociaux des Hawks pour saisir à quel point Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) est accueilli avec une forme de méfiance, voire de défiance, par les supporters de la franchise championne NBA 1958.

Or, les sceptiques ont trouvé leur porte-étendard en la personne de… Frank Mason III, l’ancien meneur du SLUC Nancy, aperçu à 104 reprises en NBA avec Sacramento, Milwaukee et Orlando entre 2017 et 2021. Sur X, le futur joueur de Scafati a critiqué la sélection de l’ailier bressan en première position de la Draft NBA. « J’ai affronté ce jeune joueur en France la saison dernière : en aucune manière il peut vraiment être le n°1 de la Draft NBA ! Mais ok… »

Played this young guy in France this past season; no way he’s the number one pick in the NBA draft lol, but I guess! — Frank Mason (@FrankMason0) June 27, 2024

Trois confrontations directes

Quelques minutes après, alors que son tweet initial commençait à tourner partout sur la toile (déjà plus de 700 000 vues), le All-Star a nuancé sa position. « C’est un bon jeune mais c’est absurde qu’il soit n°1. […] J’aime bien le joueur mais je pense qu’un n°1 de draft doit faire plus que simplement shooter à 3-points et défendre. Mais tout est une question de compatibilité donc j’imagine que c’était la meilleure option pour les Hawks. »

Solid young player but # 1 pick is absurd. — Frank Mason (@FrankMason0) June 27, 2024

lol, hating? Never, I like the youngin as a player but I think as the number one pick you gotta be able to do more than just shoot 3s and play defense. But it’s also about fit soooooo…I guess that was the best option for the hawks https://t.co/U0BXg2wviI — Frank Mason (@FrankMason0) June 27, 2024

Blessé lors des deux corrections du SLUC Nancy face à la JL Bourg (59-85 à Gentilly en championnat et 79-109 en Leaders Cup), Frank Mason a affronté Zaccharie Risacher à trois reprises au cours de son époque lorraine. D’abord en 2022/23, lorsque le nouveau prodige d’Atlanta était encore à l’ASVEL. Loin d’être le même joueur qu’aujourd’hui, il était resté cantonné à 5 minutes de jeu, pour une feuille de statistiques vierges. Cette saison, ils se sont rencontrés en Coupe de France, où Risacher n’avait effectivement pas livré sa meilleure prestation de la saison en Meurthe-et-Moselle le 13 février (8 points à 3/11, 2 rebonds, 1 passe décisive et 3 interceptions pour 5 d’évaluation en 20 minutes). Quelques semaines plus tôt, ils s’étaient croisés dans un contexte beaucoup moins compétitif, lors du All-Star Game (14 points à 6/11, 4 rebonds et 6 passes pour 21 d’évaluation pour le Français).