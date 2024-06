L’ex-meneur de Nancy Frank Mason III rejoint Rob Gray à Scafati

Scafati se mue comme un club de relance pour d’ex-joueurs du championnat de France. Après l’officialisation de la signature de l’ancien monégasque Rob Gray en milieu de semaine, la formation italienne a annoncé celle de Frank Mason III (1,82 m, 30 ans).

Un second championnat européen pour Frank Mason III

Si Frank Mason a connu des derniers mois beaucoup plus productifs que le héros du sacré de l’ASM en EuroCup en 2021, le meneur est malgré tout sortie par la petite porte de ses deux saisons à Nancy. Fer de lance du très bon début de saison du SLUC avec le pivot Shevon Thompson (15,5 points et 5,2 passes décisives en 31 minutes de jeu en moyenne), l’ancien joueur NBA a ensuite connu des pépins physiques. Blessé à la main en début d’année 2024, Frank Mason III ne voulait pas jouer malgré le feu vert du staff médical lorrain. Une situation qui a agacé le SLUC, et qui a finalement abouti à la fin de la collaboration entre les deux parties début avril.

À 30 ans, Frank Mason III va donc connaître un second championnat européen avec l’Italie et Scafati, club du ventre mou du championnat italien (récent 12e de Lega).