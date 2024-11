Fumée blanche pour la prolongation d’Enzo Goudou-Sinha à Saint-Quentin !

À Saint-Quentin, la nouvelle va être accueillie comme un soulagement. Presque comme une victoire. Rien de moins. Depuis des jours, les supporters les plus passionnés du SQBB étaient suspendus au moindre indice concernant l’avenir d’Enzo Goudou-Sinha (1,82 m, 26 ans), leur pigiste providentiel : restera, restera pas ? Son contrat arrive à expiration demain, jeudi 28 novembre.

Certains se sont catastrophés lorsque la JL Bourg a fait l’annonce d’une arrivée imminente à la mène, alors que rien ne laissait entendre que c’était du Lotois dont il s’agissait. Un autre a même ouvert une cagnotte pour qu’il reste… Mais vu que les fans du SQBB sont des gens raisonnables, celle-ci restera surtout célèbre pour le symbole de la démarche, puisque personne n’a donné de son argent pour aider le club.

Il a refusé une belle offre en Allemagne

À vrai dire, Enzo Goudou-Sinha n’en a pas fait une question d’argent. La preuve, c’est qu’il a repoussé une belle offre venue de Ludwigsbourg, en Allemagne. La seule chose qui aurait pu le faire flancher était une possibilité en Espagne mais la proposition espérée, notamment de Breogan, n’est jamais arrivée.

Alors rester à Saint-Quentin était tout simplement logique. Arrivé dans l’Aisne dès le début de la présaison en tant que pigiste médical de Lucas Boucaud, prolongé comme remplaçant de Noah Kirkwood, l’ancien meneur de Cholet Basket se sent particulièrement bien au sein de l’équipe axonaise, où il dispose d’une excellente relation avec Julien Mahé. Surtout, il a été l’un des dépositaires du beau début de saison du SQBB… En Betclic ÉLITE, il rayonne (13,2 points à 47% et 3,1 passes décisives) et le SQBB aussi. En BCL, il est plus à la peine et, conséquemment, le SQBB aussi (5 points à 24% et 2 rebonds). Sa prolongation permettra aussi d’entretenir une forme de concurrence sur le poste 1, où Lucas Boucaud court derrière son meilleur niveau depuis son retour de blessure tandis que Nolan Traoré reste encore très inconstant.